Doktore, mám to dávno spočítané. McCarthy se loučí prequelovým příběhem nenaplněné sourozenecké lásky

To nejsmutnější, co se vám může stát, je, že budete jednoho dne natolik osamělí, že budete muset požádat svého cvokaře o to, aby vás držel za ruku… Pochopitelně, takový Woody Allen by z toho udělal skvělý vtip.

Zato další z velkých amerických mužů, loni zesnulý Cormac McCarthy, na tom vybudoval drama, které však není nijak kožené, i tady je spousta humorných momentů.

Stella Maris je opravdu posledním setkáním s Cormacem McCarthym. A v jejím závěru čteme již naznačenou pasáž: „Chyťte mě za ruku. / Mám vás chytit za ruku? / Ano. Chci to. / Dobře. Proč? / Protože to lidi dělají, když čekají, až něco skončí.“