Ekonom může vydělávat, učit i bádat. Proč je dobré studovat tento obor, vysvětluje odborník

Na Karlově Univerzitě učí převážně v angličtině, v češtině si ho mohou poslechnout studenti volitelného předmětu Zásadní společenská témata očima ekonomie, který se již druhým rokem těší velké oblibě.

Lidovky.cz: Co vás vedlo k rozhodnutí studovat ekonomii?

Vždycky mě hrozně bavilo přemýšlet o tom, co a proč se děje kolem mě. Ať už jde o podnikání, chování států, nebo jednotlivých lidí. Co se stane, když budeme dotovat očkování? Jak zařídit, abychom si všichni lépe spořili na důchod? Kdy klesnou ceny mobilních tarifů? Ekonomie dělá přesně tohle. A když se z vás nestane vědec ekonom, tak pořád můžete najít velmi dobrou práci třeba ve veřejné, a hlavně v soukromé sféře.