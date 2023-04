S láskou vydechnutý Mahler. Soubor špičkových hudebníků PhilHarmonia Octet vydal novou nahrávku

Dáte-li dohromady osm hudebníků sólistů či špičkových orchestrálních hráčů a sestavíte z nich dechový oktet, vytvoříte malý logistický rébus. Když jsou navíc hudebníci profesně vázaní mezi Berlínem, Prahou a Kolínem nad Rýnem, je každé jejich společné vystoupení svátkem. Soubor se sejde zhruba šestkrát až osmkrát do roka, ale jejich koncerty mají punc mimořádné události hlavně proto, že všichni jsou skvělými hudebníky a oktet je jejich srdeční záležitostí.

Nejbližší příležitost poslechnout si PhilHarmonia Octet naživo se naskytne 11. dubna v sále Martinů na pražské HAMU. Posluchači uslyší totéž, co je na CD, a koncert bude i jakýmsi slavnostním vypuštěním nahrávky do světa.

Z Mahlerova písňového cyklu Chlapcův kouzelný roh si hudebníci vybrali deset písní, které nejvíc ladily s úpravou pro dechový oktet, k nahrávání oslovili generačního souputníka německého barytonistu Petera Schöneho a písně proložili dvěma orchestrálními kusy, opět upravenými pro dechový oktet. A sice scherzem z Mahlerovy první symfonie a pak skladbou Blumine, která byla původně druhou větou první symfonie, ale autor ji vyřadil.

Mahler proslul jako symfonik a autor písní, oba žánry se v jeho díle mnohokrát prolínají a to rozhodně neplatí jen pro sbírku Chlapcův kouzelný roh. Například skladba Zpívali tři andělé (Es sungen drei Engel), kterou PhilHarmonia Octet na CD nahrál, se objevila v Mahlerově třetí symfonii a skladba uzavírající CD – Urlicht se stala součástí scherza v autorově druhé symfonii.

Úprava písní pro oktet zní pochopitelně mnohem komorněji než v podání symfonického orchestru, ale interpreti zde v plné míře naplnili to, co si dali do názvu svého souboru, tedy zálibu v souzvuku a v tomto případě i ve skvělé souhře. Úpravy Tomáše Illeho a Václava Vonáška znějí velice přirozeně a nenásilně a do zvuku tělesa zapadne i kontrabas Petra Riese.

Písně ze sbírky lidových či částečně lidových básní vystihují rozličné nálady od tragických třeba v Bubeníčkovi (Der Tamboursg’sell), který líčí, jak mladého tambora přistiženého při pokusu o dezerci vedou na popravu, nebo v Pozemském životě (Das irdische Leben) prosí dítě matku o chleba a ta je žádá, ať počká, než sklidí, vymlátí, umelou, takže dítě nakonec zemře hlady. Mahlerovi nechybí ani humor, v písni Chvála vznešeného rozumu (Lob des hohen Verstandes) se vysmívá hudebním kritikům, když pěvecký souboj slavíka s kukačkou má rozsoudit osel. Soubor premiéroval Chlapcův kouzelný roh v lednu 2020, ale z koncertů v covidové epidemii sešlo, letos by měl zaznít v Holešově a Brně.

PhilHarmonia Octet chystá na rok 2024 (Rok české hudby) úpravu Smetanovy Mé vlasti pro oktet a možná nějaké další nástroje. Soubor též uvažuje o nahrávce Musorgského Obrázků z výstavy, které již má v repertoáru. Z nahrávky je slyšet obrovská chuť i nasazení a stojí za opakovaný poslech.