Lidé jsou posedlí čísly a srovnáváním. Už ani knihu si nekoupíme, když neválcuje žebříčky prodejnosti

Začíná víkend, co dělat? Kdo by snad nechtěl do rozehřáté přírody, může si pustit nějaký ten film – klidně na nějaké ze streamovacích služeb: ať už na Netflixu, HBO Max, nebo třeba také na nově v Česku spuštěné platformě Disney+. A co třeba „jít“ dnes do sci-fi série The Mandalorian, hlavního hitu? Jestli stojí za koukání, napoví server ČSFD.cz, kde mají tyto starwarsovské příběhy hodnocení 88 procent. Aktuálně se jedná o 53. nejlepší seriál vůbec, mezi Čechy a Slováky prý 113. nejoblíbenější.

Anebo co zkusit horkou novinku od konkurence, netflixovské Peaky Blinders čili šestou sérii Gangů z Birminghamu? Ta si celkově vysloužila 91 procent coby dvanáctý nejlepší seriál všech dob, ale letošní šestka „drhne“ – má jen 83 procent.