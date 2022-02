Bavila mě práce se dřevem, dnešní děti ale víc zajímá programování, říká ředitel Institutu technického vzdělávání

Po dalších, pedagogicky zaměřených studiích se Jiří Rudolf rozhodl založit v Litoměřicích Technický klub mládeže. Dnes už 10 let působí jako jeho vedoucí. Je také ředitelem Institutu technického vzdělávání (ITV), který v roce 2018 založil.

Lidovky.cz: Začínal jste jako truhlář, ale vyzkoušel jste si i řadu jiných profesí. Co vás původně přivedlo k řemeslné práci?

Můj táta vstoupil do armády hned po válce, chvíli byl v Anglii jako vojenský přidělenec. V roce 1968 sloužil v terezínských kasárnách a odmítl tam vpustit Rusáky. Takže když jsem se na konci základní školy chtěl hlásit na střední odbornou školu, bylo jasné, že kvůli kádrovému posudku nemám šanci. Mně to ale tolik nevadilo, protože mě bavila práce se dřevem. Vyučil jsem se truhlářem na učňáku a pak jsem se dostal na Střední uměleckoprůmyslovou školu do Prahy.

Jiří Rudolf

Lidovky.cz: Po maturitě jste nastoupil do práce. Škola vás tehdy stále ještě lákala?

Dělal jsem návrhy pro dřevařský podnik a pořád jsem doufal, že bych mohl nastoupit na vysokou. Jediná šance byla ekonomka ve Zvolenu. Pět let jsem tam dojížděl a těsně před státnicemi někdo vyhrabal ty moje kádrové problémy. Po revoluci mi žádný z předmětů neuznali a začínal jsem zase od nuly. Z ČVUT mám bakaláře z oboru Pedagogika odborných předmětů. Před sedmi lety mi bylo 60 a dal jsem si přihlášku na magisterské studium na Pedagogické fakultě v Olomouci, kde je specializace na technické předměty pro střední školy. Letos budu promovat.

Lidovky.cz: Proč jste vyměnil učitelské místo na střední škole za Technický klub?

Měl jsem kromě učení i truhlářskou firmu, kde mi vypomáhal syn Zbyněk. Občas k nám chodili mladí lidé, které zajímala práce se dřevem. Napadlo mě, že bychom mohli založit klub, kde bude od každého něco. Od začátku jsem byl přesvědčený, že to nebude jedna činnost, ale víc aktivit, které se prolínají. V rámci Ústeckého kraje jsme jediní, kdo tohle nabízí. Myslím, že po celé republice je jen pár klubů s takto širokou nabídkou.

Lidovky.cz: Jaké máte další plány?

Hodně se nám daří propagovat naše aktivity u nás i v zahraničí. Jezdíme pravidelně na odborné veletrhy, největší zájem je o IT a programování, ale taky modelářství. Když kolegům z technických kroužků řeknu, že máme 25 dětí v jedné modelářské skupině, tak nechápou, jak se nám to podařilo.