Izrael mezi Kyjevem a Moskvou. Jde o signál měnícího se světa, ta situace ‚nespadla z Měsíce‘

Když před týdnem přiletěl do Moskvy izraelský premiér Naftali Bennett, svět to bral jako událost. Byl to první zahraniční státník, který po ruské invazi na Ukrajinu dorazil do ruské metropole a osobně jednal s Putinem. Navíc možná první izraelský lídr, který tak okatě pracoval o šábesu. Což je asi tím, že v koalici nemá náboženské strany, ale ukazuje to, jak vážně Izrael tu situaci a svou roli v ní bere. Ale hlavně – jde o prvního představitele politického Západu, který je v tom konfliktu schopen vystupovat neutrálně. Izrael je jediný západní stát, který má dobré vztahy s Ukrajinou i Ruskem.