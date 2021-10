Jak děti motivovat a a jak s nimi zacházet, vtipně popisuje autor knihy Učitelem ve školce

Jmenuji se Ondřej Koželuh a jsem učitel ve školce. Když jsem se pro tuto kariéru rozhodl, bylo nás učitelů v mateřské škole pouhých 21 v celé České republice. To se psal rok 2010. O deset let později, když píšu tuto knihu, je nás už 250. Je to dobře? Za mě rozhodně!

A také si to myslí absolutní většina lidí, se kterými jsem se na toto téma kdy bavil: „No to je super, že učíš ve školce! Ten mužskej element tam hrozně chybí!“ „Chudáci děti, co? Doma máma a babi, ve školce samá ženská, na prvním stupni to samý a na druhým to vlastně není o moc lepší. Víc takovejch jako jseš ty!“ Samozřejmě jsem se od toho roku 2010 stal terčem nesčetných vtipů, které tady s dovolením nebudu vypisovat. Asi si to každý dokáže sám představit, že ano? Vy chcete aspoň jeden? Fakt? Tak dobře. Tedy jeden z těch slušnějších: „Mít vejšku na utírání zadků, kreslení domečků a hraní kola mlýnskýho je velká čest, co?“ Takže asi tak.