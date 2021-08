Kroužků pro děti je nespočet, rodiče stojí před těžkou volbou. Tady je návod, jak vybrat ty nejvhodnější

„V posledním ročníku školky měl syn hudební kroužek a atletiku. Pak přešel na ‚zušku‘, kde se učil hrát na housle, plus chodil do přípravky a přitom stále dělal i atletiku. V první třídě s atletikou skončil a zůstaly jen ty housle. Teď ve druhé třídě chce zase i nějaký sport,“ líčí maminka Vendula z Trutnova. „Dcerka to má podobně – teď v páté třídě chce chodit na nástroj, hudební nauku, elektronické zpracování hudby, výtvarku a počítačovou grafiku... vše na ZUŠ. Ale myslím, že něco jiného je to v menším městě, kde může na kroužky docházet sám i druháček, a něco jiného třeba v Praze,“ dodává.