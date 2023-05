Při výcviku mu začalo hořet letadlo. Po řadě operací se František Epstein stal instruktorem na základně RAF Skeabrae

Takto pozitivně hodnotil J. F. S. Ross, ředitel Wigan and District Mining and Technical College, sám bývalý kapitán britské armády a držitel Válečného kříže, studenta Františka Epsteina, který v té době hodlal vstoupit do československé zahraniční armády.

František Epstein se narodil 27. května 1922 do asimilované židovské rodiny pražského univerzitního profesora Bertholda Epsteina a jeho manželky Ottilie, rozené Ecksteinové. Od útlého věku se u něj projevovala nadprůměrná inteligence a po pěti ročnících obecné školy nastoupil ke studiu na státním reálném gymnáziu v Praze III.