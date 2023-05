Tobrucká krysa z Hodonína. Karel Svatek se jako bývalý letec RAF nevyhnul perzekuci

Narodil se 20. listopadu 1911 v Humpolci do rodiny tkalcovského mistra Karla Svatka a jeho manželky Anny, rozené Cihlářové. Obecnou školu navštěvoval v rodném městě, ale na začátku 20. let se spolu s rodiči přestěhoval do chorvatského Šibeniku. Tam vychodil pátý ročník obecné školy a zahájil studium na reálném gymnáziu.

Po šesti ročnících navázal dalšími dvěma na gymnáziu v Zemunu (nyní součást Bělehradu) a v roce 1930 úspěšně složil maturitní zkoušku. Rozhodl se pro univerzitní studium techniky v Praze, avšak z finančních důvodů musel školu přerušit a mezi lety 1932 až 1934 pracoval jako provozní technik v Šibeniku.