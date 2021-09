Upovídanost jako plus. Žáci se tak učí přemýšlet a formulovat své myšlenky, říká odbornice

Více než deset let se věnuje výzkumu komunikace ve školní třídě. Spolu se svým týmem Klára Šeďová zjistila, že žáci ze tříd, kde se více hovoří a diskutuje, mají lepší výsledky. To, že někdo v hodině hodně mluví, hraje dokonce větší roli, než když dává pozor a plní pokyny učitele. „Učitelé by z žáků neměli tahat správné odpovědi, ale klást otevřené a podnětné otázky. Žáci se tak učí přemýšlet a formulovat své myšlenky a stanoviska,“ říká výzkumnice.

Vstupujete s kolegy do tříd druhého stupně a zkoumáte, jak se v nich komunikuje. Co jste zjistili?

Třeba že není pravda, co se traduje – že by čeští učitelé vedli sáhodlouhé monology. Ve třídách probíhá rozhovor, ale má velmi schematizovanou podobu: učitelé kladou faktografické otázky, kterými kontrolují znalosti žáků, a žáci krátce odpovídají. „Kdy se narodila Marie Terezie?“ – „1717“. Zároveň se nám nepotvrdilo, že by žáci odpovídali často špatně a učitelé by je za to kritizovali. To, že žáci odpovídají vesměs správně, ale nevidím jako nic pozitivního. Spíš jako příznak toho, že se přímo v té třídě nic moc nového neučí.