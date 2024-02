Antonín Dvořák je typická Panna. Jako Slované ho máme v krvi, říká trio muzikantů, kteří s ním strávili loňský rok

Lidovky.cz: Album jste nahrávali na pomezí Anglie a Walesu. Je tamní studio o tolik lepší než všechna ostatní?

BG: Bylo to na můj popud, protože studio i producent Andrew Keener, se kterým jsem nahrál všechna svá alba, jsou podle mne prostě nejlepší. Proto jsem Veronice a Petrovi navrhl, aby studio vyzkoušeli.

VJ: Studio je uprostřed krásné přírody a jste odděleni od všeho rušivého, proto je snazší se koncentrovat. A chtěli jsme to bez rodin, bez rozptylování, jenom my a hudba. Myslím, že je to na nahrávce slyšet.

PJ: Je to odlišné od toho, jak jsme to dělali dosud. S Borisem jsme nahráli dvě CD tady v Praze a řekli jsme si, že to zkusíme. Bylo to velmi dobré rozhodnutí, jsme nadšeni zvukem a bylo to nezapomenutelné i proto, že trávíte pár dnů jen s hudbou a přáteli.

BG: Studio je vlastně samota, okolo nejsou žádné větší vesnice. Vyjdete ven a kolem jen příroda. Bývalo to sídlo, které postavil majitel vydavatelství Nimbus Records, ale vydavatelství už zaniklo. Je tu dokonce koncertní sál, ale využívá se už jedině právě to studio. Pro mne to bylo hezké také v tom, že ve Dvořákovi najdete přírodní motivy. Samozřejmě, nejsou to motivy waleské přírody, ale kouzlo místa funguje.

Lidovky.cz: Můžete vůbec nahrávat Dvořáka, když nejste Češi? Politická korektnost velí, že černocha smí hrát pouze herec černé pleti, homosexuála jen homosexuál... Nepostihuje vás politická korektnost?