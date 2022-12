K čemu jsou klimatické konference? Státy nedokážou udržet závazky a svět se otepluje příliš rychle

Cíl omezit růst globální teploty na 1,5 stupně Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí nepůsobil realisticky už během pařížské konference v roce 2015, její signatáři se proto zavázali, že se budou snažit udržet oteplování pod dvěma stupni; jeden a půl stupně však zároveň vyhlásili jako preferovanou variantu.

Po další klimatické konferenci COP27 v Egyptě je jasné, že se tuto hranici nepodaří dodržet. Technicky to pořád ještě možné je, není však pravděpodobné, že k tomu státy najdou vůli. Lidstvo už se vydalo cestou většího oteplení.

„Když jsem dorazila, měla jsem opravdu silný pocit, že se vracím do minulosti,“ řekla deníku The New York Times bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová. Momentálně se angažuje ve skupině bývalých politiků a dalších osobností veřejného života, která si klade za cíl ochranu míru a lidských práv. „Každé navýšení o nepatrný zlomek stupně je škodlivé,“ prohlásila Robinsonová. „Musíme snažit zabránit překročení hodnoty 1,5.“