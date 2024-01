Sovětům se tleská povinně. Karlovy Vary jako kolbiště kulturní války východního bloku s „pokleslým“ Západem

Recenze

Státy východního bloku byly během studené války odděleny od demokratického světa ostnatým drátem, neznamená to ale, že by mezi oběma bloky neprobíhala omezená výměna zboží či myšlenek. A právě na to, jaká byla v tomto kontextu role Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se zaměřuje obsáhlá kniha Proplétání světů.