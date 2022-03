Hrůzy zapsané den po dni. Přesně před 80 lety nacisté rozjeli monstrózní továrnu smrti

Takové obyčejné datum. Jaro. Březen, jenže roku 1942. A nedaleko od Krakova, poblíž Osvětimi. „Kolem 20. března: V Birkenau byly zprovozněny plynové komory, a to ve vesnickém domě, který byl za tím účelem přizpůsoben. Nacházel se v severozápadním rohu pozdějšího stavebního úseku BIII v Birkenau, bunkru číslo 1. Transporty polských Židů, které posílalo gestapo ze Slezska a regionu Zagłębie Dąbrowskie, byly přiváděny z vykládací rampy na nákladním nádraží v Osvětimi přímo do plynových komor, aniž by byli přivážení podrobeni selekci.