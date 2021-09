ABBA vydá po 40 letech nové album. Členy skupiny nahradí na turné hologramy

Je to tedy oficiální, švédský popový fenomén se po letech váhání a odmítání pohádkových nabídek na znovusjednocení (ta z roku 2000 činila neuvěřitelné dvě miliardy za sérii sta koncertů) vrací s novou deskou.

Připravované album Voyage vyjde 5. listopadu a má navazovat na desku The Visitors z roku 1981.

Čtveřice se také příští rok vydá na turné, ovšem nebude na něm vystupovat fyzicky, ale prostřednictvím hologramů.

Pomocí techniky capture motion, využívanou ve filmu, byli ve studiích vytvořeny počítačoví omlazení „dvojníci“ Bennyho Andersona, Björna Ulvaeuse, Agnethy Fältskog a Anni-Frid Lyngstad. Pracovala na nich společnost Industrial Light & Magic, kterou založil George Lucas, tvůrce ságy Star Wars.

Album bude mít 10 skladeb

Na zmíněném streamu byly představeny záběry studia, kde ABBA avataři vznikají, a zazněna rovněž první nová písnička, emotivní balada I Still Have Faith In You.

Obal nového alba skupiny ABBA Voyage.

„Když Benny poprvé zahrál tu melodii, bylo nám jasné, že tahle písnička musí být o nás čtyřech,“ řekl Björn Ulvaeus.

„Původně jsme počítali s dvěma novými skladbami, ale pak jsme si řekli – proč jich nenapsat víc? Takže jsme nahráli deset a je z toho album,“ uvedl Benny Anderson.



„Na jaře 1982 jsme si dali pauzu a teď jsme se rozhodli, že je na čase ji ukončit,“ sdělila ABBA v prohlášení. „Říká se, že čekat víc než čtyřicet let mezi deskami je neuváženost, takže jsme nahráli pokračování k The Visitors,“ dodala skupina.

I Still Have Faith In You (2021):



Na Voyage budou podle Andersona ty nejlepší skladby, které byli s Björnem v tuto chvíli napsat. A na otázku, co je nejúžasnější na tom být členem kapely, jako je ABBA, odpověděl Benny Anderson se svým typickým humorem, že v prvé řadě to, že se absolutně nemusí starat o peníze.

Skupina ABBA vznikla ve Stockholmu v roce 1972 a šlo o jednu z nejúspěšnějších kapel všech dob. Do roku 2010 prodala přes 375 milionů desek a ve své době vydělávala víc než švédský koncern Volvo. V jejím katalogu najdeme hity jako Waterloo, Mamma Mia, S.O.S. Voulez Vous, Our Last Summer, Ring Ring, Fernando, When I Kissed The Teacher a mnoho dalších. Některé z nich zazněly i v mimořádně úspěšném snímku Mamma Mia! a pokračování Mamma Mia! Here We Go Again.

Kapelu tvořily dva páry, Benny Anderson a Björn Ulvaeus měli na starosti hudbu, texty a doprovodné vokály, Agnetha Fältskog a Anni-Frid Lyngstad sólový zpěv.

Protínaly se nejen jejich profesní životy, ale i soukromé. Anni-Frid tvořila pár s Bennym a Agnetha s Björnem. První dva se vzali v roce 1978, tedy zhruba ve stejné době, kdy druzí dva požádali o rozvod. Pochroumané vztahy nakonec vedly k rozpadu kapely.