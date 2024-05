Zemřela spisovatelka Alice Munroová, nositelce Nobelovy ceny bylo 92 let

Munroová, rodným jménem Laidlawová, se narodila 10. července 1931 ve Winghamu v Ontariu. Její první zveřejněnou prací byla povídka, kterou jí v 18 letech publikovali ve studentském literárním časopise Folio. V roce 1968 jí vyšla debutová kniha Dance of the Happy Shades (Tanec šťastných stínů), za kterou získala kanadské literární ocenění, Cenu generálního guvernéra. Tu pak získala ještě dvakrát.

Munroová také v roce 2009 získala Man Bookerovu mezinárodní cenu a v roce 2013 i Nobelovu cenu za literaturu. Za svůj život vydala více než desítku povídkových sbírek. Některé z jejích knih vyšly i v češtině, například Láska dobré ženy, Příliš mnoho štěstí, Útěk, Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel či kniha Drahý život.

Mnohé její povídky se staly předlohami pro televizní filmy. Povídku The Bear Came Over the Mountain (Medvěd přišel přes hory) převedla roku 2007 na filmové plátno Sarah Polleyová pod názvem Daleko od ní. Film získal dvě nominace na Oscara. Podle krátkých povídek Munroové vznikl i film španělského režiséra Pedra Almodóvara Julieta.

Ve svých povídkách se kanadská prozaička zabývala sexem, touhou, zklamáním, stárnutím či morálnímu konflikty, a to v kulisách pro ni dobře známého venkovského života v Ontariu. V krátkých povídkách dokázala plně rozvinout složité postavy, píše agentura Reuters, podle které Munroová psala o obyčejných lidech jasně a v duchu realismu. Za to si vysloužila přirovnání k ruskému spisovateli Antonu Čechovovi, a to i od Švédské akademie při přebírání Nobelovy ceny.

Munroová už před lety oznámila, že jí byl voperován bypass a že se léčí s rakovinou. Spisovatelka byla známá tím, že se vyhýbá publicitě a jen zřídka poskytuje rozhovory.