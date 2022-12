Sempé byl naším Mikulášem dojatý, říká režisérka Amandine Fredonová

Lidovky.cz: Existuje hrané zpracování slavných Mikulášových patálií i animovaný televizní seriál. Ale celovečerní animovaný film, který by používal původní ilustrace Jeana-Jacquese Sempého, tu zatím nebyl. Čím si to vysvětlujete?

To je dobrá otázka, my jsme si ji kladli také. Vysvětlení pro to sama nemám, ale cítili jsme to jako zřetelný deficit, který jsme chtěli vyrovnat.

Lidovky.cz: Pod režií filmu je kromě vás podepsán ještě Benjamin Massoubre, scénář napsali Michel Fessler a dcera Reného Goscinnyho Anne Goscinnyová. Jak jste dohromady spolupracovali?

Anne Goscinnyová je autorka řady knih, ale neměla zkušenosti s psaním pro film. Proto spolupracovala právě s Michelem Fesslerem, který tohle umí. Moje doména je animovaný film, natočila jsem několik televizních seriálů, druhý režisér Benjamin Massoubre měl zase cenné zkušenosti jako střihač, pracoval na několika celovečerních filmech. Dokázal díky tomu velmi dobře propojovat obrazy z Malého Mikuláše s jinak výtvarně pojatými obrazy světa jeho tvůrců, což je věc, na níž jsme postavili koncepci našeho filmu.