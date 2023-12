Pryč se samolibým krasavcem na hradě. Politicky korektní předvánoční disneyovka nám ukazuje, co je správné

Důvtipná dívka jménem Aša vyrůstá v ostrovním království ve Středozemním moři a brzy bude slavit osmnácté narozeniny. Ráda by se stala učednicí charismatického krále Magnifica a její ambice jsou samozřejmě správné.

Pracovní pohovor v královském paláci probíhá zdárně a zdá se, že zkušený král našel v nadané Aše zalíbení. To by bylo správné, kdyby něco takového nebylo, jak víme, v principu podezřelé. Záhy také shoda vyprchá, když se ukáže, že Aša má skrytou agendu.

Zde je potřeba vyjasnit základy společenské smlouvy v onom království. Ostrovní stát založil Magnifico na základě svých traumatických zkušeností z dětství, kdy viděl, jak jsou pošlapávána lidská přání. Osvojil si proto kouzelnické schopnosti a vytvořil říši Rosas, kde se lidská přání (vyrůstající zásadně z dobroty srdce) dočkají jeho osobní ochrany.

To bylo celkem správné. Proto se ostrov stal útočištěm lidí z blízkého i dalekého okolí. Magnifico ovšem přání chrání tak, že je svým poddaným odebírá, takže na ně zapomenou, uskladňuje je v podobě modrých balonků a pouze výběrově je některým plní. To není moc správné.

Aša by ráda dosáhla splnění přání svého stoletého dědečka. Ten si to sice nepamatuje, ale toužil být muzikantem a inspirovat lidi. Když Aša o tuto laskavost krále požádá, ten označí přání jejího dědečka za nebezpečné, neboť by mohlo lidi inspirovat k revoltám. Od té chvíle je jasné, co tady je a není správné.

Zklamaná Aša se ve vzpomínkách obrací ke svému zesnulému otci, který podle obrázků vypadal jako Arnold Schwarzenegger v nejlepší formě, byl to totiž filozof a komunikoval s hvězdami. Nemůže to dopadnout jinak, než že si Aša přivolá z oblohy kouzelnou hvězdu, která ji od té doby provází, pomáhá jí otřást Magnificovou mocí a přiblížit svět, kde si každý bude moci sám plnohodnotně a bez omezení plnit svá přání. To je samozřejmě správné.

Aša ve svém úsilí není sama, vedle party kamarádek a kamarádů ji podporuje také sdružení zvířat, jimž hvězda dodá schopnost mluvit. Zdůrazní se tím myšlenka, že jsme všichni stvořeni ze stejné substance, hvězdného prachu.

Idylická shoda všech živých tvorů by mohla působit poněkud nevěrohodně, proto ji podpoří humorná vsuvka, kdy jelen v závěru setkání zvířecího kolektivu děkuje medvědovi za to, že ho nesežral. „To neřeš,“ odpoví mu medvěd. Jelen to neřeší, a to je správné.

Aša má od počátku svého osobního zvířecího kamaráda, kozlíka jménem Valentino, oblečeného v úpletové kombinéze. Ten je zárukou permanentní roztomilosti, a když dostane zmíněnou schopnost mluvit, vyjeví své největší přání: je jím utopie, kde jsou si všechna zvířata rovna (a nosí oblečení). To je zřejmě správné. (Nebo podvratně vtipné, ale pokud víme, snímek Přání 2: Farma zvířat se zatím nechystá.)

Přání USA 2023 Režie: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn Premiéra 30. listopadu 2023

Rozezlený král se nehodlá s oslabením své moci smířit a jen jeho manželka Amaya jej přesvědčí, aby nesáhl po knize černé magie. I tak ovšem král rozpoutá vůči Aše očerňující kampaň a vydá na ni zatykač. Dokonce se mu tak podaří vnést rozkol mezi hrdinčiny družky a druhy.

A samozřejmě se král nakonec pustí i do temných čar, přičemž čerpá energii z rozdrcených přání svých poddaných. Zlo v pokrytecké povaze vládnoucího muže se umocňuje, a dokonce se ukazuje, že jeho ústřední chybou je snaha být krasavcem, podobně jako v případě zlé královny ze Sněhurky, kde byla ovšem tato typicky mužská toxická vlastnost přisouzena ženě.

(Připomenout si takto v Přání legendární Sněhurku je správné, protože studio Disney slaví stovku a Sněhurka je jeho emblematický výtvor. Bohužel v původní podobě jsou veškeré motivy nepoužitelné: od hrdinčiny oddanosti domácím pracím a touhy po svatebních zvonech přes zesměšňování lidí malého vzrůstu až po líbání bezvládné ženy bez předchozího souhlasu. Nic z toho není správné!!!)

Král zahnaný Ašiným hnutím do defenzivy se ocitne v konfliktu s celým lidem své říše, přesto to vypadá, že by mohl zvítězit. Naštěstí má manželku, které chápe, na jakou stranu se v takové situaci postavit, a to je správné.

Královna Amaya pak s radostí pomůže svého exmanžela navěky uvěznit bez ohledu na jeho pozdní lítost a na to, že původně myslel vše dobře. Významná role v říši následně připadá Aše, jež celou pozitivní společenskou změnu iniciovala.

Žijí pak všichni šťastně až do konce věků, a to je správné.