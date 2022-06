Barcelonský festival Primavera Sound představí světové hvězdy i naděje

Primavera Sound si skutečně nestaví žádné hranice, sahá naplno do minulosti k hudebním legendám slavným už od šedesátých let, k těm, kteří utvářeli vkus pořadatelů z řad dnešních čtyřicátníků a padesátníků, k současným hvězdám pro publikum, jehož převažující většina se pohybuje někde mezi dvacítkou a třicítkou, a vyhlíží také talenty, kteří by mohli určovat chod hudebních dějin v dalších letech. Nikoli náhodou má právě tento festival pověst akce, která předjímá, co se bude, samozřejmě zpravidla v kruzích mimo mainstream, poslouchat za rok.

Skoro sedm set koncertů

Dvacátý ročník původně měla Primavera Sound slavit v roce 2020. Všichni víme, proč se tak nestalo a proč se to nepovedlo ani roku následujícího. A tak dvacetiny vycházejí na rok, kdy by za normálních okolností začínal numericky nijak výjimečný dvaadvacátý ročník.

Pořadatelé oslavu – vlastně hned dvojí, narozeninovou a tu snad ještě větší, totiž oslavu návratu k běžnému fungování velkého hudebního festivalu bez omezení počtu publika s doufejme i dalších covidových opatření – pojali skutečně ve velkém. První velký hudební atak na návštěvníky podniknou přímo na středomořském břehu v Parc del Fórum od čtvrtka do soboty. Poté se festivalové dění přesouvá do města, do tamních velkých koncertních sálů, klubů i na veřejná prostranství. A od čtvrtka 9. června se festivalový program vrátí na víkend opět do svého stálého areálu, který se letos chlubí šestnácti scénami, včetně jedné luxusní kryté s vysloveně fajnšmekrovským programem komornějšího typu.

Dohromady čeká návštěvníky, jejichž souhrnný počet za celý festival by podle předpovědí pořadatelů měl přesáhnout půl milionu, neuvěřitelných 674 koncertních vystoupení. K tomu je potřeba jedním dechem dodat, že se myšlenka Primavery rozšiřuje do dalších světovch destinací. V minulých letech už bezprostředně po Barceloně pořadatelé „obsadili“ portugalské Porto, letos se kromě něj bude v nadcházejících týdnech pod hlavičkou Primavera Sound hrát také v Los Angeles, São Paulu, Santiagu de Chile a Buenos Aires.

Jak praví zkušenost, katalánská metropole festival plně přijala za svůj. Už tak hodně barevné a odvázané město akcí každoročně doslova ožije a během týdne, kdy se festivalové dění přesune do jeho ulic, se promění v jeden velký hudební rej. Festival ostatně milují i sami jeho účastníci z řad muzikantů. Parc del Fórum je se svými gigantickými i komorními pódii situován de facto přímo na pláži, přímý pohled z některých scén nabízí pohled na široké moře. To dodává festivalu další významný bonus a platí, že kdo si zahrál na Primavera Sound, na světové hudební scéně už skutečně něco znamená.

Výhoda pro české návštěvníky

Samozřejmě je těžké vypisovat všechny, byť jen ty důležité, zajímavé a zásadní, kteří na Primavera Sound zahrají. Alespoň letem světem lze vyjmenovat headlinery a hodně očekávané interprety. Potenciální návštěvník z Česka má velkou výhodu, že zde může shlédnout „v předstihu“ vystoupení hned několika interpretů, kteří za pár týdnů zahrají na pražském festivalu Metronome Prague na Výstavišti – z velkých legend to je samozřejmě Nick Cave and the Bad Seeds a všestranný tvůrce Beck; mezi dalšími ale i stále populárnější britská raperka Flohio.

Mezi „šedesátkovými“ legendami rozhodně vévodí soulová diva Mavis Staplesová. Napjatě se očekávají comebacky dvou mimořádně vlivných kapel osmdesátých resp. devadesátách let Bauhaus a Pavement. Mezi interprety, kteří dnes běžně vyprodávají haly i stadiony na celém světě a v Barceloně budou takříkajíc všichni na jednom místě, jsou například Tame Impala, The National, The Strokes, Gorillaz, Tyler, The Creator, Dua Lipa, Interpol nebo Lorde.

V Barceloně se tradičně daří alternativní hudbě všemožných druhů, včetně té kytarové, kterou představují kapely, jež patří bezmála k místnímu inventáři jako jsou Dinosaur Jr nebo Shellac, anebo členové někdejších Sonic Youth, které letos zastoupí Kim Gordonová se svým sólovým programem. Na Primaveře bývají s otevřenou náručí vítány i obnovené legendy shoegaze rocku, což jistě potvrdí zájem o The Jesus & Mary Chain, Slowdive nebo Ride.

To, kdo ze zatím méně známých účastníků „do roka a do dne“ vyroste a z malé scény se třeba už napřesrok objeví na jednom z největších pódií, je samozřejmě v tuto chvíli těžké předpovídat. Je ale jisté, že ten, kdo letos na Primavera Sound zahraje, má před sebou zajímavou budoucnost. I proto je dobré tento festival bedlivě sledovat.