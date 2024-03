Čtyřicáté výročí festivalu TrutnOFF oslaví The Jesus And Mary Chain

Příští rok to bude už neuvěřitelných čtyřicet let od vydání jednoho z nejdůležitějších alternativních rockových alb osmdesátých let Psychocandy od skotské kapely The Jesus And Mary Chain. Skupina, kterou dva roky předtím založili bratři Jim a William Reidové jako protest proti syntezátorovému popu a s ohledem na punkové kořeny, z nichž vyšli, byla jednou z těch, které na dlouhá léta nalinkovaly směr vývoje kytarové muziky. Jejich doménou byly vždy mocně zkreslené zvuky a práce se zpětnou vazbou, kterou propracovali k dokonalosti, zároveň ale jejich hudbě nikdy nechyběly pevné písňové formy a melodie, které se nad noisovým základem vznášely.

The Jesus And Mary Chain existovali do roku 1999, kdy se bratři Reidové mezi sebou rozhádali a kapela se rozpadla. O osm let později k sobě naštěstí opět našli cestu, začali koncertovat, a za dalších deset let vydali nové album Damage And Joy, na kterém svůj původní styl rozvinuli. Stali se lídry obnovené vlny kapel stylu, pro který se vžilo označení shoegaze, prakticky ve stejné době se spolu s nimi začaly znovu po letech objevovat na velkých pódiích další hudebně spřízněné kapely typu My Bloody Valentine, Slowdive nebo Ride. A následkem tohoto comebacku se stal shoegaze obnoveným fenoménem části alternativní scény, který vygeneroval řadu dalších mladých kapel, jež si postavily The Jesus And Mary Chain a spol. na piedestal.

Na rozdíl od mnoha jiných skupin jejich generace byli doposud The Jesus And Mary Chain na českých pódiích velmi vzácným kořením. Poprvé zahráli v květnu 1992 v tzv. Pyramidě na pražském Výstavišti coby tehdy aktuální kapela první velikosti a tehdejší účastníci dodnes vzpomínají, jak se stěny pochybné stavby rozvibrovaly hlukovou hrou kapely. Podruhé přijeli až po dlouhých pětadvaceti letech, aby v Praze představili tehdy čerstvé comebackové album Damage And Joy, s nímž v pozici hedlinera objeli nejprestižnější festivaly kalibru Glastonbury nebo Primavery. Na festival TrutnOFF přivezou úplnou novinku Glasgow Eyes a bude to teprve třetí návštěva České republiky ve více než čtyřicetileté kariéře kapely.

Kromě The Jesus And Mary Chain už v minulých týdnech pořadatelé oznámili jména několika dalších domácích i zahraničních účinkujících. Jsou mezi nimi američtí Flogging Molly se svým irským folk-punkem, africká world music kapela NDOX Electrique nebo domácí David Koller, Monkey Business, Cocotte Minute, Visací zámek, Hentai Corporation, Bára Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa či harmonikářka Rozálie. Celkem TrutnOFF uvítá na šedesát kapel a jednotlivců, tradičně nebude chybět ani nehudební program. Vstupenky za 1990 korun lze zakoupit na webových stránkách festivalu www.trutnoff.cz, při objednání devíti vstupenek dávají pořadatelé desátou zdarma.