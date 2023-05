Dejvické divadlo uvádí Ondříčkovu hru. Kde je ta ryba? je černá komedie, která odhaluje temno v lidských duších

Filmový režisér Ondříček se do Dejvic vrací pravidelně a tentokrát byl jeho návrat avizovaný jako paralela k Zelenkově inscenaci Fifty, jinými slovy, že po jednom padesátníkovi nastoupí druhý a bude trochu rekapitulovat. A to je také jediné pojítko, protože každý z pánů na to jde odjinud a obojí je povedené. Ondříček má jiný druh humoru a také si zvolil tvar, který by se možná dal označit za pseudomuzikálový, vmontoval do děje mile ulítlé songy, které vytvářejí dojem muzikálové struktury, ale jakoby si zároveň všichni z žánru dělali šoufky.

Autor hudby Marek Doubrava ví, jak nastolit správnou muzikálovou atmosféru a udržet ji v lehké parodii, jsou tu šikovně postavená sóla a sborové zpěvy doprovázené revuální choreografií, která se také pohybuje v lehké nadsázce.