Do čela činohry Národního divadla nastoupí Skutři. Ředitel první scény Burian je jmenoval na šestileté období

O post šéfa činohry se včetně vítězného ucházely celkem tři projekty, další dva představili Marián Amsler a Lenka Havlíková. Podle ředitele Buriana předložené strategie svědčí o prokazatelných schopnostech všech uchazečů vést činoherní soubor. Ve výběrové komisi zasedli renomovaní divadelníci: umělecká šéfka Divadla Na zábradlí Dora Viceníková, emeritní ředitelka Dejvického divadla a ředitelka Asociace profesionálních divadel Eva Kejkrtová Měřičková, prorektor AMU Jan Hančil, ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser a herec David Prachař, který byl nominován souborem činohry.



Závěrečné doporučení komise vychází z rozsáhlé rozpravy se všemi uchazeči i s ředitelem Burianem. Komise se shodla na tom, že projekty skýtají sice umělecky rozdílné, ale stejně kvalitní možnosti pro rozvoj činnosti činohry ND. Po opakované diskuzi komise vyjádřila svůj názor hlasováním ve prospěch dua SKUTR. „Vítězný projekt reflektoval potřebu širšího zaměření estetické podoby inscenací Národního divadla a je podpořen dobrou zkušeností uměleckého souboru s předchozí tvorbou režijního dua,“ shrnul výsledek Jan Burian. „Děkujeme všem zúčastněným osobnostem za kvalitní přípravu, zajímavý a inspirativní dialog a upřímný osobní zájem o spolupráci s Národním divadlem,“ dodal.



Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka jsou jako režiséři v Národním divadle dosud podepsáni pod osmi inscenacemi, první byl autorský projekt Hrdinové v roce 2006, v posledním období šlo o Lorcovu Krvavou svatbu či Erbenovu Kytici. Oba jsou ročník 1979 a potkali se na studiích KALD pražské DAMU. Byli tedy vyučení mezi loutkáři a od svých počátků nápaditě kombinovali rozmanité žánrové postupy a kladli důraz na imaginativní a obrazivé pojetí. Inklinovali k nonverbálnímu a výtvarnému divadlu a brzo našli svůj osobitý styl. Od počátku byli také zaměření na autorské divadlo (Nickname, Plačky). Zahájili také spolupráci s Cirkem La Putyka (8 polib prdel kosům) a začali režírovat v opeře a baletu (Don Giovanni, Liška Bystrouška, Malá mořská víla). V posledním období se věnují i pravidelné dramatice (Racek, Ženitba). Do Národního divadla jako kmenového režiséra přivádějí Michala Vajdičku, někdejšího šéfa Dejvického divadla a činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě.

„Od prvního oslovení k účasti na konkurzu panem ředitelem Burianem, je to pro nás ohromná čest a velká výzva. Těšíme se na práci v nádherných budovách Národního divadla, o jejichž specifický genius loci se naše koncepce opírá a které se budeme snažit otiskovat do konkrétních inscenací,“ řekli ke svému jmenování noví šéfové. Oznámili, že se těší na všechny herecké osobnosti souboru, který znají z pohostinských režií. A dodali, že nejsmutnějším momentem je pro ně budoucí odchod z Divadla v Dlouhé, které je podle jejich mínění v mimořádné kondici.

SKUTR ve své koncepci nabízejí promyšlenou koncepci jednotlivých scén Národního divadla, například historickou budovu vidí jako prostor spojený s českou identitou a v tomto smyslu s ním hodlají zacházet. Plánují zde dramaturgii ve třech liniích, kterou by tvořila série tzv. rodinných představení, česká dramatika a tituly s duchovním přesahem. Ze stávajících dramaturgů oslovili Ilonu Smejkalovou a Ninu Jacques a hodlají přivést ještě dva dramaturgy. Naproti tomu Novou scénu vidí jako místo pro zkoumání nových tendencí a překračování hranic, což není nová profilace, ale zatím se jí příliš nedařilo naplnit a bude zajímavé toto úsilí sledovat.

Kýžený posun přináší koncepce SKUTRu ve výběru hostujících režisérů, chtějí zvát širší okruh tvůrců, než bylo za posledního šéfa Špinara zvykem, měli by to být například Martin Františák, Jan Nebeský, Michal Dočekal, J. A. Pitínský nebo Anna Petrželková, z nejmladší generace zvou Annu Klimešovou, Kateřinu Jandáčkovou, Petra Erbese, Borise Jedináka či Tomáše Loužného. Pro první sezonu zatím prozradili dva tituly, a to Schnitzlerův Rej v režii Francouze Arthura Nauzyciela a Eurípidovy Bakchanty, které má režírovat Jan Frič. Zdůraznili také, že se hodlají věnovat původní tvorbě a zmínili například jméno úspěšného autora Tomáše Dianišky či polské dramatičky Márii Wojtyszkové, která je uváděna v řadě evropských divadel. Pro SKUTR je vždy důležitá výtvarná podoba jejich inscenací, a tak i v Národním hodlají spolupracovat se „svými“ scénografy Jakubem Kopeckým a Martinem Chocholouškem.