Druhá tráva představuje v premiéře první video k Andělem oceněnému albu

„Je to vlastně obrazová báseň o tom, jak někdy člověk dojde k vnitřnímu vyhoření, ale neměl by to vzdávat a měl by hledat cestu ven,“ popisuje režisér Tomáš Krejčí, který s hudebníky strávil natáčením celou noc v MockUp Space studiu na Harfě.

Jedním ze zadání, se kterým se musel na začátku spolupráce vypořádat, bylo přání kapely, aby se uvnitř těl muzikantů hýbaly grafiky, které vytvořil kapelník Luboš Malina. „Hodně mě oslovil verš skladby, kde se zpívá slovní spojení ´tělo metropole´. Představil jsem si vybydlené americké město z Lynchových a Jarmuschových filmů, které jsem nakonec do matric vybouchal vším, co jsem v dílně našel. Starým kladivem, rašplí nebo šmirgly. Snažil jsem se docílit toho, aby moje strukturální grafika působila expresivně,“ vysvětluje Luboš Malina, který pak stejnou technikou obtiskl do matrice i hudební nástroje.

Zakomponování obrázků do klipu pak byla podle režiséra výzva. „Nakonec jsme oslovili jednoho z nejlepších animátorů a kompozitorů v Česku Jakuba Šikulu, který to zvládl. Celou kapelu ještě doplnila v malé cameo roli mladá herečka Laura Besserová,“ dodává Krejčí s tím, že jako kameramana oslovil Ondřeje Soukupa. „Výroba videa byla kvůli složitosti vizuálního konceptu celkem náročná, ale díky pohodové atmosféře, kterou kapela a štáb společně vytvořili, to byl naprosto skvělý zážitek,“ uzavírá.

Album Díl první, ze kterého je i autorská skladba Roberta Křesťana Víš, co se říká, kapela nahrávala pod dohledem britského producenta Eddieho Stevense, který je známý především spolupracemi s britskými tanečními kapelami. Díl první měl vyjít původně pod jiným názvem jako dvojalbum. Na jeden disk Druhá tráva plánovala zařadit vlastní skladby, na druhý coververze. Epidemie koronaviru a přerušené natáčení s britským producentem vše změnily. Navazující nahrávka tak vyjde až příští rok.