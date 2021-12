Homosexuální polibek v nové Popelce? Mezinárodní verze je zcenzurovaná, Česko má mít nesestříhanou

Českými sociálními sítěmi se šíří pobouření z toho, že z tuzemské verze Tří přání pro Popelku bude odstraněn homosexuální polibek dvou mužů. Příspěvek aktivisty Kryštofa Stupky nasbíral na sociální síti Twitter řadu reakcí. „Bože můj, to jako vážně? Já myslela, že se naše společnost alespoň trochu posunula k lepšímu,“ napsala jedna z komentujících.

Bontonfilm, který film měl v Česku distribuovat, se nařčením brání, změna se netýká jen našeho trhu. „Musíme se ohradit proti nařčením z toho, že bychom jako Bontonfilm cenzurovali norskou verzi Tří oříšků pro Popelku, kterou budeme uvádět do kin na Vánoce pod názvem Tři přání pro Popelku, a jakkoliv do ní zasahovali. Nikdy by nás takový krok nenapadl a ani bychom neměli právo takový krok udělat,“ píše v oficiálním vyjádření distributor.

„Fakt je, že existují dvě verze filmu, jedna pro Norsko a další pro ostatní země, které se právě v krátkém polibku dvou mužů liší. Nad otázkou, proč se liší, můžeme už jen spekulovat. My osobně se domníváme, že jde o projev nedůvěry a obavu, že by takový moment diváci mimo Norsko nepřijali. Negativní ohlasy na nedávno zveřejněnou reklamu norské pošty dávají těmto obavám za pravdu,“ pokračuje text. Bontonfilm zároveň slibuje, že se pro česká kina pokusí získat necenzurovanou verzi.

Remake Popelky je vystavěn na základech Vorlíčkova filmu z roku 1973. Do titulní role se tentokrát vžila pětadvacetiletá norská zpěvačka Astrid Smeplassová. „Celé dětství jsem se každé Vánoce dívala na původní českou Popelku, protože se u nás v Norsku stala součástí vánočních tradic. Je to role, k níž člověk přistupuje s maximální pokorou,“ uvedla herečka.

Pohádka na motivy příběhu Boženy Němcové je kromě Norska populární i v Německu, kde se velká část natáčela. Proslula i filmová píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Nazpíval ji Karel Gott, napsal Karel Svoboda a složil Jiří Štajdl. Ta nedávno zazněla v živém provedení i ve vysílání norské televize.

Zajímavostí určitě je, že v rámci českého dabingu se jedné z rolí zhostí i Pavel Trávníček, který v originálu ztvárnil zamilovaného prince. Kvůli silnému brněnskému přízvuku byl tehdy předabován již zesnulým hercem Petrem Svojtkou.