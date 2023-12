Jak se zbavit strachu z létání. Islandská filmová expanze na Britské ostrovy je vítaným zpestřením

Anglickou čtyřicátnici Sarah (Lydia Leonardová) lze nazvat úspěšnou ženou, alespoň pokud jde o její práci v developerské firmě. Jsou ovšem oblasti, v nichž ztrácí půdu pod nohama. Není například snadné být partnerkou muže, který pečuje o dcerku z předchozího vztahu a jeho expartnerka sleduje svou nástupkyni ostřížím zrakem.

Největším traumatem je ovšem pro Sarah panický strach z létání. Pokud by ho nepřekonala, nemohla by s partnerem a jeho dcerou odletět na již zaplacenou dovolenou. Proto Lydia tajně dochází do kurzů nazvaných „nebojácní letci“, kde se lidé s podobnými potížemi učí svému strachu vzdorovat.

Nejprve na trenažéru, ale zlatým hřebem programu je skutečný let – s veškerým komfortem v byznysové třídě, nicméně jen na otočku a ani se dopředu neví, kam přesně se z Londýna poletí.

To Lydii na klidu úplně nepřidává, a není to jediná věc: jde také o to, že testovací let se má uskutečnit těsně před jejím skutečným odletem.

A navíc jsou tu další účastníci kurzu, pro něž strach z létání rozhodně není jediným problémem: postarší autor špionážních románů Edward (Timothy Spall) s tajemným traumatem z minulosti, jehož čeká cesta za oceán na literární konferenci, nebo influencerka Coco (Ella Rumpfová) a její utrápeně působící kameraman Alfons (Sverrir Guðnason).

Ke všemu na poslední chvíli odpadne zkušená lektorka a akci dostane na povel její začínající zástupce Charles (Simon Manyonda).

To všechno by se ale zřejmě ještě sneslo, kdyby se cílem letu nestal Island, kde je nesourodá společnost nakonec nucena strávit víc času, než se předpokládalo, a dokonce opustí letiště. Rozrušení z letu, rozličné prostředky na uklidnění i rozmary místního počasí spustí ve skupince očekávané i nečekané reakce a účastníci kurzu se dočkají mnohem dramatičtější proměny, než jakou očekávali.

Pozor na piloty

Pastí skvěle rozehraných příběhů je očekávání, které budí, a někdy nedokážou tak docela naplnit. To platí také o Létání pro začátečníky, jež své hrdiny nakonec podřídí manickému blouznění spisovatele a bývalého vojáka Edwarda v podání největší hvězdy filmu Timothyho Spalla.

Létání pro začátečníky Island, VB, Německo 2023 Režie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Premiéra 21. prosince 2023

Jeho přítomnost je sice (jako vždy) občerstvující, ale jeho rambovská etuda je přece jen trochu přepjatá, trvá příliš dlouho a je jí přisouzen příliš velký význam.

Jemnější linka zodpovědné Sarah, která se na Islandu rozporuplně seznámí s pilotem, funguje lépe. Lydia Leonardová, již lze aktuálně vidět také v seriálu Koruna jako manželku premiéra Tonyho Blaira Cherie, výborně zvládá všechny polohy své postavy, která se během nečekaného dobrodružství dostává do velmi rozmanitých situací (a mimo jiné musí běžet islandskou zimou jen ve spodním prádle).

Pokud by mělo Létání pro začátečníky být ještě lepším filmem, než nakonec je, vedla by cesta právě přes větší prostor pro jeho hlavní hrdinku.

Překvapivé vyústění má příběh páru Coco a Alfonse, pochvalu si zaslouží zejména Ella Rumpfová za prokreslení postavy naivní influencerky – ne že by se tím tato předvídatelná charakteristika nějak zásadně změnila, přesto Coco dostává lidský a bezmála dojemný rozměr.

Pětačtyřicetiletý islandský režiséra Hafsteinn Gunnar Sigurðsson už má za sebou nezávislý americký film Prince Avalanche (2013) s Paulem Ruddem a i jeho nynější nebojácnou expanzi na Britské ostrovy lze navzdory výtkám považovat za úspěch. A hlavně za vítané zpestření aktuální nabídky českých kin.