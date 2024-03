Devět životů nestačí. Kocour v botách se vrací ve skvělé formě, vystoupí ze stínu zeleného zlobra?

To se takhle vysmíváte smrti do tváře a bez bázně a hany čelíte každému nebezpečí, až zjistíte, že vám z vašich devíti kočičích životů zbývá už jen jeden jediný, poslední.

Přesně to se totiž stalo Kocourovi v botách, který tváří v tvář záhubě poprvé v životě pociťuje strach. Na radu doktora pověsí kord na hřebík a odchází do důchodu do domova pro opuštěná a stará zvířátka. Klid ale naruší zlodějka Zlatovláska se svými třemi medvědy (tedy o tři méně než měl Cibulka).

Legendárního hrdinu žádá, aby ukradl mapu ke Hvězdě přání, která dělá přesně to, co má v názvu. Kocourovi dojde, že by mu mocný předmět mohl pomoci obnovit ztracené životy. Musel by ale sám okrást zloděje. Je čas na další dobrodružství ve velkém stylu. Bude ale poslední život stačit?

Příběh, ač primárně znovu určen mladšímu publiku, po deseti letech od prvního dílu obdivuhodně dospěl. Téma smrti v pohádkách z pochopitelných důvodů nebývá příliš časté. Vyrovnával se s ní například i Princ Mamánek (2022) Jana Budaře.

Kde si ale Mamánek musel na pomoc vzít symboliku a oběšence ze skříně, tam jde Kocour napřímo. Strach z konce symbolizuje vlk ozbrojený nabroušenými srpy, který se zjevuje znenadání a svou přítomnost ohlašuje jemným pískáním. Je to ďábel, je to ztělesnění smrti…?

Dokonalý padouch, jenž do filmu přináší až nečekaně hororovou linku bez toho, aby děti zbytečně strašil. Kocour v botách: Poslední přání je ideálním protijedem na otravu z přeslazených pohádek plných princů, princezen a lásky, co hory přenáší.

Animace i dabing na jedničku

Studio DreamWorks v případě druhého Kocoura v botách vsadilo na trochu jiný druh animace než ve všech dřívějších filmech. Film Spider-Man: Paralelní světy z roku 2018 uchvátil diváky stylizovanou animací, často trhanými pohyby a křiklavými barvami. Kocour přemrštěné efekty komiksové stylizace sice lehce utlumil, přesto však praktickými efekty stylově podtrhuje grandiózní akci.

FILM NA VÍKEND Kocour v botách: Poslední přání (Puss in Boots: The Last Wish, USA, 2022) Žánr: animovaný, rodinný, akční

Režie: Joel Crawford, Januel Mercado

Scénář: Paul Fisher, Tommy Swerdlow

Hudba: Heitor Pereira

V originálním znění: Antonio Banderas, Salma Hayeková, Harvey Guillén a další

V českém znění: Aleš Procházka, Dana Černá, Daniel Krejčík a další

Uvádí: SkyShowtime

Dabing v Kocour v botách: Poslední přání za animací vůbec nezaostává a je docela jedno, jestli Kocoura zrovna mluví Antonio Banderas s plamenným projevem a španělským přízvukem, nebo Aleš Procházka s medovým hlasem zkušeného pohádkáře.

Český dabing zachovává obrovskou kvalitu hvězdně obsazeného originálu, s výkony, které jsou plné emocí a nuancí. Dynamika mezi postavami, zprostředkovaná skvělým hlasovým herectvím, dodává příběhu autenticitu a hloubku.

Je to koneckonců pohádka…

Vyberte si jakoukoliv klasickou pohádku a v Kocourovi v botách na ni najdete nějaký odkaz či vtipné pomrknutí. Sice někoho může zamrzet, že film končí velmi předvídatelně a že tu dramatických zvratů není zrovna přehršel, ale máme před sebou pohádku, nikoliv zvířecí Hru o trůny. A co se týče animovaných pohádek, Kocour se drápy vyškrábal na vrchol toho nejlepšího, co v posledních letech vzniklo.

Stejně jako v případě Shreka, díla, ze kterého Kocour v botách vzešel, je druhý díl o mnoho originálnější a podařenější než jednička. Tvůrci si vzali kritiku k srdci a investovali ohromné úsilí do toho, aby pokračování vyřešilo všechny neduhy svého předchůdce. Nezbývá než doufat, že potenciální třetí dobrodružství kocouřího šermíře nebude mít sestupnou tendenci, jako se to stalo u již několikrát zmíněného Shreka, kde se mezi druhým a třetím pokračováním vyměnil scenáristický tým.