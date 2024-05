Film na víkend: Jak by to vypadalo, kdyby psi mluvili? Když vypnete mozek, budete se královsky bavit

Poté, co je pouliční míšenec Reggie opuštěn svým líným a nevrlým majitelem Dougem daleko od domova, spřátelí se s vulgárním bostonským teriérem Bugem. Bug je tulák a trvá na tom, že jeho nový kamarád je teď také tulák.

Ale bezstarostný a naivní Reggie to odmítá přijmout. Je pevně přesvědčený, že Doug s ním jen hraje hru a že pokud se mu nějak podaří vrátit se zpět ke svému majiteli s tenisovým míčkem v tlamě, všechno se vrátí do normálu.

S touto nesourodou dvojicí vytvoří smečku další dva tragédi – australský ovčák Maggie, která byla náhle odsunuta na druhou kolej, když si její majitelka, populární influencerka, pořídila nové štěně (jak jinak než čivavu), a také obrovská doga, pes jménem Hunter, který sice pracoval u policie, ale kvůli bojácné povaze se nyní stará o zábavu v domově důchodců.

Co počůráš, to je tvoje

V této podobě by film nebyl o mnoho jiný než oblíbená Neuvěřitelná cesta (1993), kde se rovněž smečka ztracených zvířat vydává nalézt svého páníčka. Vocasy na tripu ale hned zpočátku s touto schematičností zahýbají.

Když Reggie s Bugovou pomocí pochopí, že jeho „milovaný páníček“ Doug se k němu choval hůře než ke kusu hadru, jen se ještě víc utvrdí ve své snaze vrátit se domů – jenže nyní s cílem ukousnout Dougovi jeho intimní partie. Následuje hodinu a půl dlouhá šílená jízda plná nadávek, drog a prozaického hesla „co počůráš, to je tvoje“.

I přes rozkošný hlavní ansámbl nejsou Vocasy na tripu rozhodně film pro dětské publikum. Každé třetí či čtvrté slovo je nějaká nadávka, zde musím hluboce smeknout před týmem českého dabingu, protože některá slova jsou skutečně originální a zvukomalebná.

Vocasy na tripu USA, 2023 Režie: Josh Greenbaum

Scénář: Dan Perrault

Hrají: Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisherová a další Uvádí SkyShowtime

Pro někoho bude určitě míra vulgarity značně za hranou, jiný ovšem může argumentovat tím, že takto by naši čtyřnozí mazlíci nejspíš skutečně zněli, kdyby uměli mluvit. Scenárista Dan Perrault (Americký vandal) se musel při práci hodně bavit.

Sonda do psí duše

Když zvířata mluví, otevírají se jim tlamy. Nejde sice o čistý digitál, jako například v loňské černé komedii Medvěd na koksu (též na SkyShowtime), ale ani tak žádný z digitálních a pomocných efektů nepůsobí lacině.

Každý ze psů je na poměry přisprostlé komedie vykreslený do hloubky – natolik, že film dle mého názoru nabízí lepší sondu do duše čtyřnohého mazlíčka než například Psí ostrov (2018) režiséra Wese Andersona, filmu, ve kterém lidé také hrají akorát stafáž.

Český dabing skvělý, vyplatí se ale zkusit film v anglickém originále. Tvůrcům se poštěstilo sehnat výbornou skupinu komediálních herců, kterým se podařilo propůjčit psům další vrstvu osobností. Mazlíčky namlouvají Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisherová nebo Sofía Vergarová.

Vocasy na tripu kromě prvotního nápadu sotva přináší něco nového, ale v tom je tak trochu celý smysl. Pro všechny, kteří byli nepříjemně překvapeni dárečkem, co pes udělal v obýváku, nebo ho našli, jak hrabe na zahradě, spočívá přitažlivost filmu především v rozpoznání familiárních situací.

A to bez obav z následného úklidu. Komu nevadí opravdu přihlouplý humor a drsný jazyk, může ve Vocasech na tripu najít slušnou alternativu všem Gumpům a Psím posláním. Reggie a jeho smečka dohlédnou na to, že se divák bude hodinu a půl královsky bavit. Packu na to.