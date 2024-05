Film na víkend: Nejkrutější zvíře je člověk. Režírující návrhář Tom Ford nabízí divákovi tři filmy v jednom

Po Single Manovi, kde v esteticky dokonalých záběrech zkoumá duševní stav muže, jemuž zemřel dlouholetý partner, natočil ještě Noční zvířata. Je to těžko stravitelný, drsný film s dusivou atmosférou, který rozhodně není pro každého. Ale kdo se do Fordova světa odváží vejít, bude bohatě odměněn.

Že to nebude právě lehce přístupný svět, dokládají už úvodní titulky, kdy se divák proti své vůli dočká dlouhých záběrů na full frontal nudity (to znamená plná nahota zepředu) až morbidně obézních starých žen.

Že jde o uměleckou performanci v muzeu moderního umění, dozví se divák vzápětí, a že jde o Fordovu provokaci, zjistí zanedlouho poté. Protože zdaleka nebude jediná.

Je jasné, že Noční zvířata si užijí především tradiční festivaloví návštěvníci a milovníci filmového artu, byla by ale škoda, kdyby zůstalo jen u nich. Je to totiž zároveň film podmanivý, vizuálně vybroušený (samozřejmě, přece ho natočil módní návrhář) a stylově čistý.

Oč ve filmu jde? Susan Morrowová (Amy Adamsová) dosáhla všeho, co kdy chtěla. Jako kurátorka šokujících výstav v muzeu moderního umění je úspěšná, s pohledným a bohatým manželem bydlí v luxusním sídle, a přesto není v životě spokojená.

A vnitřní prázdnota, která ji sžírá, je během dlouhých bezesných nocí ještě horší. Když jí její bývalý manžel Edward (Jake Gyllenhaal) pošle rukopis svého nového románu Noční zvířata, začte se do něj. A s hrůzou zjišťuje, kolik paralel s jejím vlastním životem drsný příběh obsahuje. Že je to Edwardova pomsta za to, jak se k němu chovala.

Noční zvířata USA 2016 Žánr: psychologický thriller

Scénář a režie:Tom Ford

Kamera: Seamus McGarvey

Hrají: Amy Adamsová, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Isla Fisherová, Ellie Bamberová, Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linneyová, Andrea Riseboroughová, Michael Sheen, Bobbi Salvör Menuez, Franco Vega a další Uvádí HBO Max

V románu vyráží Tony (opět Jake Gyllenhaal) společně se svou manželkou a dcerou (Isla Fisherová a Ellie Bamberová) na dovolenou, ale uprostřed noci je kdesi v Texasu ze silnice vytlačí trojice místních grázlů.

Proti přesile mladých, nebezpečných a agresivních vidláků nemá Tony šanci zabránit únosu svých blízkých a jejich šance na záchranu se zdá být mizivá. Ani hodně svérázný poručík Bobby Andes (Michael Shannon), který se případu ujme, moc nadějí Tonymu nedává.

Noční zvířata tak v podstatě nabízejí dva filmy a tři dějové linie v jednom syžetu. „Reálná“ část je laděna jako psychologický film noir, podobně jako flashbacky, které postupně objasňují, co se vlastně mezi Susan a Edwardem stalo.

A románová fabule o únosu a pomstě je zase vykreslena jako krutý moderní western, čemuž hodně napomáhají kulisy západního Texasu. Není náhodou, že právě z Texasu Susan i Edward pocházejí, přestože se dohromady dali v New Yorku a dávno žijí v Los Angeles.

Pokud jde o atmosféru, jsou však všechny části hutné k zbláznění, tíha nočního Los Angeles dusí stejně jako pusté pláně se scenériemi Divokého západu a kýžené vydechnutí divákovi nedopřeje ani mrazivý New York.

A zároveň je celý snímek hra: pokud platí, že Noční zvířata nabízejí dva (až tři) filmy v jednom, stejně tak je pravdivé, že jde o jeden příběh, který tenhle film vypráví ve více variacích.

Ale jak western, tak noir – každičká scéna je v Nočních zvířatech připravena s nemalou pečlivostí. Ford jako módní návrhář dobře ví, co je pro efekt nejdůležitější, a daří se mu svou vizi beze zbytku naplňovat.

Neutápí se ve zbytečně samoúčelném artu, jak se povrchně může po několika prvních scénách zdát, ale promyšleně staví své příběhy, hraje si se zdánlivě nedůležitými detaily a symboly a nabízí jeden z nejchytřejších filmů, které byly poslední roky k vidění. A to i přes přiznanou vizuální opojenost a občas vystrčeným prostředníčkem na publikum.

Noční zvířata rozhodně nabízejí silný zážitek. Ford si celou dobu s diváky hraje, aby pak nabídl zdánlivě otevřený konec. Opravdu jenom zdánlivě: návodné symboly jsou v průběhu děje podané jasně, stačí jen dávat pozor...