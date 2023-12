Někdy škatulka nestačí. Charismatický Bernstein Bradleyho Coopera není žádná akademická nuda

Obvykle se má za to, že v některých oblastech života či tvorby si člověk zkrátka musí vybrat jednu z možností. Leonard Bernstein (1918– 1990), dirigent a dlouholetý hudební ředitel Newyorské filharmonie, tvůrce slavné West Side Story i dalších muzikálů, ale také tří symfonií či impozantní hudebně divadelní Mše, to vnímal a žil jinak.

Nejen v hudební kariéře rozkročené mezi vážnou a populární hudbou. Charismatický šarmér se netajil svou homosexualitou a množstvím partnerů, zároveň však prožil téměř tři desetiletí v manželství, z něhož vzešly tři děti a které bylo podle všeho prostoupené autentickou láskou. Podmínkou samozřejmě byla maximální tolerantnost umělcovy manželky Felicie.

Právě vývoj tohoto mimořádného vztahu na pozadí Bernsteinovy kariéry sleduje snímek Maestro. Osmačtyřicetiletý filmař Bradley Cooper se v něm pokusil v legendárního skladatele v podstatě proměnit: za pomoci maskérského mága Kazu Hiroa (který dokázal ve snímku Nejtemnější hodina z roku 2017 udělat z Garyho Oldmana Winstona Churchila) ožívá v Maestrovi Bernstein, tak jak vypadal v průběhu půlstoletí.

A ve všech fázích snímku je téměř dokonale věrohodný – nejen svým zjevem, ale zejména projevem, který Cooper vnímavě nastudoval a věrně interpretuje.

Před premiérou snímku na letošním benátském festivalu se vzedmula mediální vlnka pohoršení nad protetickým zvětšením Cooperova nosu; po zastání z Bernsteinovy rodiny či židovských organizací, ale zejména poté, co bylo možné film skutečně vidět, je taková kritika celkem bezpředmětná.

Bernstein v Cooperově podání je energický, hravý a tvůrčí, ve vážnějších momentech dává znát hloubku a jeho osobností prostupuje laskavost: tak jej režisér a herec vidí a interpretuje, tak jej dokáže vidět i postava jeho manželky Felicie. Přesto předestřená kronika jejich vztahu není bezproblémovou ódou na zvládnutou bisexualitu a fungující polyamorii.

Láska vítězí, ale nemá to snadné

Posun ve společenském vnímání dává Maestrovi možnost postavit se bez předsudků, věcně a zároveň empaticky k hrdinově homosexualitě; v tomto ohledu nemusí film nic předstírat, v podstatě už ani nic vybojovávat. Jeho otázky proto právem směřují jinam – zda lze opravdu mít zároveň vše, po čem člověk touží, jaká je skutečná cena za rozboření konvenčních škatulek, do jaké míry musí být svoboda mimořádné osobnosti vykoupena obětí jeho blízkých.

Maestro USA 2023 Uvádí Netflix od 20. prosince

Přičemž jednoduché odpovědi snímek nedává a drží se tak Bernsteinova citátu, který má vetknut do úvodu: „Umělecké dílo neodpovídá na otázky, ale vyvolává je a jeho základní význam je v napětí mezi protikladnými odpověďmi.“ Přesto Maestro nerezignuje na zřetelné poselství, které všem potížím a nesouladům života nadřazuje lásku a laskavost. Mohlo by to vyznít banálně, ale prožité osudy dodávají takové výpovědi nepopiratelnou váhu.

Bernstein je v Cooperově filmu všudypřítomný, a to samozřejmě také svou hudbou, která zásadním způsobem dotváří vyprávění a snoubí se s choreografickým pojetím jednotlivých etap. Práce s obrazem je pro Maestra neméně důležitá, nápaditá kompozice záběrů i promyšlené zacházení s formátem a barvou svědčí o tom, že Cooperův režijní potenciál je velký a úspěch jeho pozdního debutu Zrodila se hvězda nebyl nijak nahodilý.

Ani Maestro navzdory docela závažným tématům rozhodně není žádná akademická nuda: když v klíčové scéně kulminuje zásadní spor mezi manželi Bernsteinovými, a zároveň za oknem projíždí obří hlava psa Snoopyho v pouličním průvodu, je to dokonale odzbrojující výjev.

Podobně jako Cooper v titulní roli, i Carey Mulliganová jako Felicia Bernsteinová bravurně překlenuje tři desetiletí života své hrdinky a odhaluje různé vrstvy její osobnosti – v muzikálově radostném počátečním období, v čase krize a vyhoření i v závěrečné etapě, kdy srdnatě bojuje s rakovinou.

Oba hlavní představitele doplňuje svěží obsazení vedlejších rolí, Cooper mimo jiné do úlohy Bernsteinovy sestry Shirley angažoval komičku Sarah Silvermanovou a Bernsteinových dceru Jamie hraje čím dál zářivější Maya Hawkeová, dcera Ethana Hawkea a Umy Thurmanové.

Výborně zvládnutá podívaná

Maestro přichází rok po jiném filmu z dirigentského světa, fiktivním dramatu Tár s Cate Blanchettovou v roli ambivalentní osobnosti, podobně úspěšné a strhující jako Bernstein, ale zároveň manipulativní a predátorské. Tenhle znepokojivý podtón se v Maestrovi neozývá a má to dobrý důvod v tom, že Bernsteina skutečně navzdory jeho četným romantickým vztahům s mladými kolegy žádná špatná pověst neprovází.

Přesto některé motivy v Maestrovi jako by se uctivě zastavily v momentech, kdy by mohly jít ještě víc pod kůži, do nepříjemnějších, znepokojivějších poloh. Bradley Cooper se rozhodl zůstat v mezích výborně zvládnuté úhledné podívané – ani to ale nakonec není tak málo.