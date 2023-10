Výstava, která se zapíše do dějin. Pražská Galerie Václava Špály představuje dílo Ivany Lomové

Našlapuje tiše

Ivana Lomová, ročník 1959, se k malbě propracovala od komiksu – přes kresbu, grafiku, akvarel. Začínala jako autodidakt, absolventka Fakulty architektury na pražském ČVUT; v 2. polovině 80. let spoluprofilovala legendární myší dvojku Anča a Pepík. Začínala tedy v rovině pohádkové, trochu groteskní, každopádně zábavné. Tahle stylizace se proměnila v čase; vytrácela se postupně, až zmizela. Malířka se propracovala k čistému, skoro bezpříznakovému fotorealismu.

K tiché, poklidné malbě, kde z všedních situací vzlíná lehká metafyzika, přeludný opar, nenápadná magie. Ať jde o interiéry, nebo exteriéry, o ložnici, kavárnu, vlakové kupé, anebo ulici, která v minulých dekádách autorku nejednou vyvedla z města rovnou do náruče divoké přírody, do džungle nebo na břeh oceánu.

Současná výstava se jmenuje Mia camera – Můj pokoj, moje místnost. Ale taky Moje kamera, čili fotoaparát, kterým autorka pořizuje předobrazy pro své obrazy. Ten název zní každopádně dost introvertně, samotářsky, dostředivě. Odkazuje možná vzdáleně k Virginii Woolfové, k její eseji Vlastní pokoj, kde spisovatelka v devětadvacátém roce rozebrala, co chybí moderní ženě, co ji svazuje, co jí brání ve svobodném tvůrčím rozletu.

Ta esej nenárokuje vlastně víc než „klid na práci“, právo na soukromí a intimitu. Lomová jde ve své malbě právě touhle cestou: tiše našlapuje místy, která jsou jí v jisté chvíli drahá, která v ní probouzejí vzpomínky, fantazie, která k ní promlouvají svou specifickou řečí. A nejde jenom o místa, ve hře jsou samozřejmě taky situace, postavy, tváře.

Ve Špálovce jsou k vidění jak věci čekané, zmíněné interiéry a exteriéry, tak věci nečekané – šťastně rozvíjející, posouvající autorčinu léty prověřenou poetiku. Co je tady jinak? Zaprvé: malířka vrátila do hry komiku. Jakkoli subtilní, nenápadnou. Třeba v sérii portrétů zhruba půlročních mimin; napřímo zabrané, lehce vykulené tváře jsou trochu tady, trochu tam: jednou nohou v našem světě, druhou pak v nedávno zmizelém mateřském ráji. A tituly mají ty obrazy podle profesí rodičů: jednou „Profesorka“, jindy „Publicista“. Zadruhé: několik pláten rozvíjejí netypické fantazijní motivy, například koupající se dívence rostou ze zad andělská křídla.

Zatřetí: záběry z vybraných filmů, někdy včetně titulků. Pokud dřív Lomová malovala v dějově nabitých a pointovaných sériích, pokud řadou svých pláten vyprávěla souvislý příběh, pak aktuálně jde v protisměru: z filmového celku vybrala jako předlohu pro svůj obraz jediné políčko. A konečně začtvrté: obrazy oprýskaných zdí, fasád ohlodaných všemožnými zuby času.

MIA CAMERA Galerie Václava Špály, do 3. 12.

Tady je Lomová zřejmě nejsilnější. Ta plátna jsou vyloženě přeludná. Podobně pracovali před autorkou samozřejmě mnozí, nejvýrazněji asi Vladimír Boudník během svých pouličních happeningů zkraje 50. let: stačilo přiložit rám na omlácenou zeď a pár tahy vyloupnout tvář, figuru, zvíře, rostlinu. Lomová tuhle partii rozehrála v covidovém mezičase. Vyrazila do prázdných ulic s fotoaparátem a hledala, až našla. Ta plátna jsou najednou neklidná, pohyblivá; rodí se tu pro autorku netypicky intenzivní, výrazná dramata, básně. Z malované zdi vystupují další vrstvy skutečnosti: ty základní, spodní, živené iracionalitou.

Aktuální výstava Ivany Lomové ve Špálovce je zlomová. Staré se tu zvolna, soustředěně posouvá, obrací k novému. Nejlepším možným způsobem: po ruce komiku, před sebou další možnosti, další významové rejstříky a horizonty. Tenhle nový typ autorčiny tvůrčí energie je nesmírně osvěživý a samozřejmě divácky vděčný. Přibylo otázek, přibylo různočtení. Takže člověk je nakonec s těmi obrazy nejen rád – je s nimi rád dlouho. Jakkoli každý ve své místnosti, ve svém pokoji, se svým okem kamery...