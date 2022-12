Zatímco končící rok byl na hudební scéně ve znamení přesunutých koncertů z předešlých dvou covidových let, které se mísily s nově nasmlouvovanými vystoupeními, což způsobilo skutečně až nepřirozenou hustotu velkých hudebních akcí (z nichž bohužel některé doplatily na tuto nadprodukci nižší návštěvností, než by si zasloužily), nadcházející rok už uvede všechno do normálu. Pár přesunutých koncertů z minula sice ještě zbývá, ale jedná se spíše o výjimky.