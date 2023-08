Začínají osmdesáté Benátky. Nebude Duna ani zahajovací film se Zendayou

Loni si benátský filmový festival připomínal devadesát let od svého založení, letos nejstarší filmová přehlídka světa oslavuje svůj 80. ročník. Sotva se ale Mostra otřepala z omezení, která na ni na dva roky uvalila pandemie covidu, musí se vyrovnávat s další nepříjemností zbavující ji žádoucího lesku – se stávkou amerických cechů herců a scenáristů. Italská akce, za jejímž vzestupem v posledních letech stojí hlavně důraz na čerstvé oscarové kandidáty a zvučná jména, se tak bude muset letos obejít bez řady hvězd.

Stávka zakazující hercům propagaci studiových snímků vedla k odsunu několika premiér, což vedlo mj. ke změně zahajovacího filmu osmdesátých Benátek. Místo původně obsazené novinkou Lucy Guadagnina, tenisovým dramatem Challengers se Zendayou, narychlo zaplnilo domácí námořní drama z druhé světové války Commandante. Padly i naděje, že by se na Lidu ukázalo pokračování Duny, které nakonec půjde do kin až na jaře.

I tak benátský program láká na řadu očekávaných titulů. Své novinky tu představí několik ceněných tvůrců. Michael Mann přijede s životopisem Ferrari, Sofia Coppolová s biografií Priscilla a Bradley Cooper s portrétem Maestro, v němž si sám zahrál Leonarda Bernsteina. V soutěži se potkají s Lucem Bessonem (Dogman), Davidem Fincherem (The Killer), Jorgosem Lanthimosem (Chudáčci), Rjúsukem Hamagučim (Zlo neexistuje), Mattem Garronem (Já kapitán) nebo Pablem Larraínem (El Conde).

Ve třiadvacetičlenném výběru najdeme pět režisérek, včetně Agniezsky Hollandové s polským migračním dramatem Hranice, na němž se podílela česká produkce a který se poté ukáže i na festivalu v Torontu. Festivalovou porotu povede americký filmař Damien Chazelle a zasednou v ní i Jane Campionová nebo Martin McDonagh.

Stopové české zastoupení

Česká účast se po úspěšném loňském ročníku, kdy se do Benátek dostaly snímky Oběť a Běžná selhání, vrátila na bohužel typicky chudou úroveň. Kromě zmíněné minoritní koprodukce Hranice v hlavní soutěži zastupuje Česko na festivalu už jen krátký hraný film libanonské studentky pražské FAMU Leily Basmaové Mořská sůl, zařazený do sekce Orizzonti, a další minoritní koprodukce Photophobia. Tento příběh na pomezí hraného filmu a dokumentu ze současné válečné Ukrajiny natočil spolu s Pavolem Pekarčíkem Ivan Ostrochovský, který v Benátkách předloni získal cenu za scénář v sekci Orizzonti za jiný ukrajinský projekt 107 matek. Letošní novinka patří do paralelní sekce Giornate degli Autori.

Na místním filmovém trhu pak bude mezinárodní financování hledat připravovaný celovečerní debut Zuzany Kirchnerové Karavan. Českou stopu, alespoň co se týče míst natáčení, můžeme hledat ještě u dánského soutěžního historického dramatu Země zaslíbená s Madsem Mikkelsenem, s nímž se Nikolaj Arcel pokusí navázat na úspěch Královské aféry.

Korektnost stranou

Ačkoliv benátský festival v posledních třech ročnících vyhrály filmy natočené ženou (Země nomádů, Událost a Všechna ta krása a zabíjení), na rozdíl od Berlinale si nijak nezakládá na politické korektnosti. Umělecký šéf Alberto Barbera přijal do sekce Mimo soutěž filmy dvou tvůrců zatížených kontroverzní kauzou – sarkastickou komedii The Palace od Romana Polanského i padesátý film Woodyho Allena Coup de Chance o lásce a náhodě.

Ve stejné sekci proběhnou také poslední premiéry filmů dvou nedávno zemřelých režisérů, The Caine Mutiny Court-Martial Američana Williama Friedkina a Sněžný leopard Tibeťana Pemy Tsedena. Sekce Mimo soutěž zahrnuje i dokumentární poctu japonskému skladateli Rjúičimu Sakamotovi. Dvěma filmy festival zavzpomíná také na domácí divu Ginu Lollobrigidu.

Pro čestné ceny si přijedou hongkongský herec Tony Leung Chiu-wai, devadesátiletá italská režisérka Liliana Cavaniová, italský filmový architekt Tonino Zera a americký režisér Wes Anderson, jenž u té příležitosti promítne svou středometrážní novinku The Wonderful Story of Henry Sugar.

Celou akci 9. září zakončí kromě udělení Zlatého lva světová premiéra snímku Společnost sněhu, v němž se mezinárodně úspěšný Španěl J. A. Bayona vrátil k dramatu uruguayských ragbistů, kteří v roce 1972 ztroskotali v Andách.

Novou verzi příběhu zpopularizovaného už filmem Přežít uvede na konci roku Netflix, jemuž patří také snímky Maestro, El Conde, The Wonderful Story of Henry Sugar a The Killer. I proti této velké streamovací službě nyní hollywoodští herci a scenáristé stávkují, a jejich účast se tedy na těchto premiérách nečeká.