Ostrovy oslaví dvacet let bez hranic. Přivítají muzikanty ze všech koutů evropské sedmadvacítky

United Islands of Prague začínaly v roce 2004 jako víceméně standardní festival, jehož dramaturgie představila řadu domácích i světových hvězd rocku, popu, ale i jazzu nebo blues. Postupem času se ale akce přetvořila do zcela odlišné podoby.

Její ambicí přestalo být soutěžení s jinými festivaly o to, kdo přiveze více „zvonící“ jména do programu, ostatně jádro hlavních pořadatelů posléze vygenerovalo právě na hvězdy zaměřený sesterský festival Metronome Prague.

United Islands of Prague se naopak vyprofilovaly vizionářsky, to znamená, že začaly představovat vesměs neokoukané hudební interprety ze zahraničí i z domova, a součástí konceptu začalo být i zařazení populární hudby do společenského kontextu. V tomto duchu se bude odvíjet i letošní ročník.

Open air i kluby

Hlavní letošní nehudební myšlenkou United Islands of Prague je oslava dvaceti let vstupu České republiky do Evropské unie, které připadá právě na 1. květen, tedy den zahájení festivalu.

Během čtyř dnů se proto diváci budou moci zaposlouchat do hudebních objevů zemí evropské sedmadvacítky. Mimo tuzemské scény se představí například umělci z Francie, Španělska, Portugalska, Německa, Slovinska, Dánska, Irska, Švédska nebo z Faerských ostrovů.

Celkem se na třiadvaceti pódiích představí více než stovka umělců a skupin. Některé scény budou tradičně pod širým nebem, například na Střeleckém ostrově, Slovanském ostrově či na Janáčkově nábřeží.

Hudba ale ovládne i deset klubů, a to nejen v centru hlavního města. Vůbec poprvé se festival podívá například do Ďáblic, do Holešovic, na Palmovku, k Andělu nebo na Jižní Město. Tradičně se pak bude hrát třeba v Jazz Docku, Chapeau Rouge nebo v klubu FAMU.

Proti xenofobii

Ve středu 1. května se na United Islands of Prague postupně objeví například polský zpěvák a producent Baasch, slovinská poprocková kapela LPS či maďarští Freakin’ Disco. Českou scénu zastoupí mimo jiné rockeři Glad For Today. Druhý festivalový den bude stát především na tuzemských talentech, kterým dá United Islands prostor skrze takzvanou Klubovou noc.

United Islands of Prague 1.–4. května 2024

Kromě toho se na Střeleckém ostrově uskuteční koncert proti xenofobii s názvem Symphony for Humanity, na němž vystoupí mimo jiné hvězdní popoví zpěváci Ben Cristovao a Sofian Medjmedj.

Páteční program hudebním fanouškům přinese pestrou paletu interpretů napříč celou Evropou. Mezi největší zahraniční lákadla patří irské indiepopové duo 49th & Main, velké očekávání s sebou nese německá kapela Lonely Spring, označující svoji hudbu za hyperkpunk, do jisté míry programovou kuriozitou by měli být punkoví Joe & The Shitboys z Faerských ostrovů. Závěrečný den festivalu bude opět především ve znamení talentů české klubové scény, jako je třeba čerstvý držitel Ceny Anděl Mc Gey.

Během festivalových dní nebude chybět ani nehudební program. V nabídce jsou živé podcasty, speciální výstava Opráski sčeskí historje, scénické čtení s Adamem Gebrianem, Ladislavem Ziburou a mnohými dalšími nebo velká debata o dvaceti letech bez hranic.