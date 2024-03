Holka má v sedmdesáti pořád šťávu. Druhé album Kim Gordonové rozhodně nehladí po srsti

Recenze

Ikona alternativního rocku Kim Gordonová ve svých skutečně neuvěřitelných sedmdesáti letech vydala druhé sólové album The Collective. Aniž by se snažila vejít do dveří, do kterých (už) nepatří, drží se stále vpředu. Jakkoli zúročuje i svoji minulost „holky v kapele“.