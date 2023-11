King Crimson žije. Vzpomínkový maraton připomene legendární kapelu i další hudbu jejích členů

V brněnském Sono Centru ve středu 29. listopadu a o den později v pražském Divadle Archa se uskuteční večer, jehož protagonisty budou bývalí i současní členové King Crimson se svými dalšími projekty.

Jedná se o speciální projekt vytvořený exkluzivně pro český festival Prague Music Performance. Cílem The Crimson Marathonu, který vznikl se souhlasem zakladatele skupiny Roberta Frippa, je představit jednotlivé členy King Crimson v jejich vlastních projektech i prostřednictvím tvorby samotné skupiny.

Přes dvacet muzikantů

King Crimson vznikli v roce 1968 a v sedmdesátých letech patřili k nejinspirativnějším představitelům progresivního rocku. V průběhu dalších desetiletí se v jejich tvorbě mísily vlivy dalších hudebních stylů od psychedelického rocku přes jazz, folk a heavy metal po elektronickou i vážnou hudbu, jejich vliv neslábl a novátorský přístup, který King Crimson ve své tvorbě vždy důsledně uplatňovali, inspiroval nespočet světových hudebních ikon včetně Talking Heads, Davida Bowieho nebo Nicka Cavea.

The Crimson Marathon 29. listopadu 2023 – Brno, Sono Centrum

30. listopadu 2023 – Praha, Divadlo Archa

Zakladatelem kapely je jeden z nejprogresivnějších kytaristů všech dob Robert Fripp, který je také už léta považován za jediného stálého člena King Crimson. V proměnlivém obsazení kapely se v průběhu její existence vystřídaly více než dvě desítky mimořádných hudebníků, kteří paralelně spolupracovali například s Johnem Lennonem, Peterem Gabrielem, Frankem Zappou, Brianem Enem a mnoha dalšími. Souhrnně muzikanti, kteří prošli King Crimson, natočili odhadem přes 1500 alb.

Dvě výročí, tři kapely

Důvodem ke vzniku projektu The Crimson Marathon je padesáté výročí přelomové nahrávky Larks’ Tongues In Aspic a dvacet let od vydání posledního studiového alba The Power to Believe. U příležitosti koncertů zároveň přichází nové vydavatelství Prague Music Platform i s českým překladem obsáhlé knihy britského publicisty Sida Smithe King Crimson: Na dvoře karmínového krále o historii skupiny.

Na brněnském a pražském koncertě zahrají tři tělesa, v nichž figurují zásadní členové King Crimson. Skupinu Tu-Ner tvoří hráč na elektrické strunné nástroje Trey Gunn, kytarista Markus Reuter a bubeník Pat Mastelotto. Trio se orientuje na hudbu King Crimson z období let 1998–2003.

Dva ze služebně nejstarších členů King Crimson, baskytarista Tony Levin a bubeník Pat Mastelotto, tvoří společně s Markusem Reuterem skupinu StickMen, nazvanou podle strunného nástroje Chapman Stick, který má basové i kytarové struny a funguje jako dva nástroje v jednom. Světově nejuznávanějším virtuosem na tento instrument je právě Tony Levin. I další členové hrají na unikátní, osobně navržené nástroje.

Třetím účinkujícím crimsonovského maratonu pak bude David Cross Band, který založil v polovině osmdesátých let houslista David Cross, jenž působil v King Crimson v letech 1972–1974. Jakožto člen kapely se podílel na deskách Larks’ Tongues in Aspic a Starless and Bible Black, z nichž ta první patří k vůbec nejoceňovanějším albům v celé diskografii kapely.