Žádný Fellini, Jakubisko byl jedinečný, řekl Klaus. Ocenil, že neemigroval

První smuteční hosté chystající se na poslední rozloučení se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem se před svatovítskou katedrálou scházeli už po dvanácté. K vidění mezi nimi byli například herci Václav Upír Krejčí, Jaromír Nosek a Bára Štěpánová, modelka Andrea Verešová, režiséři Jiří Strach, Jan Hřebejk, Zdeněk Troška a F. A. Brabec či hudebníci Michal Pavlíček, Jaroslav Svěcený a Felix Slováček. Dorazily i politička Jana Bobošíková a ekonomka Hana Lipavská. Rozloučení bylo jen pro zvané.

Jakubiskovu rakev vedle květin zdobil ikonický režisérův černý klobouk a filmové pásy. Vedle byla umístěna černobílá fotografie zesnulého, usměvavý Jakubisko si na ní vychutnával doutník. Zaujala i z květin vyrobená filmová kamera od rodiny a obrovské květinové srdce od manželky Deany. Hosté k lavicím přicházeli dlouhým špalírem v lidovým krojích, před začátkem samotné mše pak mohli sledovat slideshow fotografií za znění Veroniny modlitby.

Mši celebroval kardinál Dominik Duka, který v úvodu své řeči přivítal smuteční hosty slovensky. Zmínil Jakubiskovu přezdívku Fellini východu: „Domnívám se, že můžeme přidat i Tarkovským západu,“ řekl Duka v narážce na legendárního ruského režiséra.

Jakubiskovu tvorbu pak přirovnal k samotné stavbě našeho nejvýznamnějšího chrámu: „Kámen a světlo.“ Duka dále vedle Jakubiskových slavných děl připomenul i nezrealizovanou Slovanskou epopej, jejíž přípravy znemožnil covid a Jakubiskův zhoršující se zdravotní stav.

Čtení z knihy Jób měla na starosti zpěvačka Martina Kociánová, přímluvy pak (symbolicky jako československá dvojice) režisér Jiří Strach a slovenská herečka Petra Kolevská - Vančíková.

Hlavním řečníkem na obřadu byl rodinný přítel Jakubiskových, bývalý prezident Václav Klaus. „Minulou sobotu brzy ráno sněžilo. Bylo bílo a bylo velebné ticho. Tento idylický okamžik přerušila nečekaná smutná zpráva. O jeho chatrném zdraví jsme mnozí věděli, ale přesto byla nečekaná,“ zahájil Klaus svou řeč.

„Byl velká osobnost renesančních rozměrů. Žádnou šablonou se nedal sevřít. Žil rozsáhlým kontextem, jak horizontálním, tak vertikálním. Jinak řečeno: volně se pohyboval jak v prostoru, tak v čase. Proto ve svých filmech sahal tak hluboko do historie a proto se stal mistrem tak zvláštní filmové mystiky,“ uvedl exprezident.

Klaus dále rozporoval přirovnání k Fellinimu, byl prý zcela jedinečný: „Mluvilo se o něm jako o Fellinim východu. Tento výrok je velmi nepřesný. Juraj nebyl opakováním Felliniho, byl sám sebou, Jurajem Jakubiskem.“

„Jeho Postav dom, zasaď strom bylo něco jiného než Kdo hledá zlaté dno,“ uvedl dále v narážce na Menzelovu povinnou filmovou agitku z roku 1974.

Nesmí být zapomenut

Exprezident ocenil, že Juraj Jakubisko nikdy z komunistického Československa neemigroval. „Věděl jsem, že když zdrhnu a režim padne, nebudu mít morální právo dělat zde filmy,“ citoval jeho slova. „Tento výrok nesmí být zapomenut. Zejména v dnešním příliš kosmopolitním světě,“ dodal Klaus.

Mnozí přítomní podle něj spoluprožívali režisérovo těžké desetiletí. „Jeho život několikrát visel na vlásku, ale z nového srdce (V květnu 2012 Jakubisko absolvoval v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny transplantaci srdce. - upozorňuje ČTK.) se stále radoval,“ řekl bývalý prezident. „I když jsme věděli, že je jeho stav vážný, stejně jsme si namlouvali, že je nesmrtelný jako jeho filmy,“ uvedl.

„Cítím se tím vyznamenán. Beru to, jak by to bylo přímo od Juraje,“ dodal pak v chrámu k možnosti promluvit přímo na obřadu. „Juraji, nezapomeneme na tebe,“ uzavřel svou řeč, kterou smuteční hosté ocenili krátkým potleskem. V katedrále dále živě vystoupila zpěvačka Katarína Knechtová s písní Môj bože z filmu Bathory.

Závěrem více než hodinu a půl dlouhého obřadu zazněl Hapkův hudební motiv z Jakubiskovy pohádky Perinbaba a taktéž Žbirkova píseň Slovenská, která se objeví v Jakubiskově posledním nyní finalizovaném snímku Perinbaba a dva světy. Obřad skončil vynesením rakve.

Současná končící hlava státu Miloš Zeman poslala věnec se stuhou prezidenta republiky. Věnec rodákovi z obce Kojšov a kondolenční dopis rodině poslala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Kvůli smutečnímu rozloučení byl vchod do katedrály uzavřen pro veřejnost zhruba dvě hodiny před jeho začátkem, v 11:40. Cizinci, kteří si chtěli v tu dobu chrám prohlédnout, tak byli překvapeni, že se nedostanou dovnitř. Dovnitř se nedostala ani skupina Jakubiskových fanynek, která přijela ze Slovenska.

Juraj Jakubisko zemřel minulý pátek ve věku 84 let. Patřil k nejznámějším slovenským umělcům a přezdívalo se mu „slovenský Fellini“ či „Fellini východu“. Během své kariéry natočil několik desítek hraných i dokumentárních filmů. K jeho nejznámějším dílům patří Tisícročná včela, Perinbaba, Nejasná zpráva o konci světa či Bathory.