Zemřela Jane Birkinová, hvězda filmu Zvětšenina a Gainsbourgova múza

Podle informací francouzského deníku Le Parisen byla Birkinová v neděli nalezena bez známek života ve svém domě v Paříži. Umělkyně letos v květnu kvůli zdravotním problémům zrušila několik koncertů a vystoupení na letních festivalech.

„Vždycky jsem byla velká optimistka a uvědomila jsem si, že ještě potřebuji trochu času, abych byla schopna být opět na pódiu a s vámi,“ napsala ve svém květnovém prohlášení.

Jane Birkinová má na svém kontě padesátku filmů a 20 alb včetně živých nahrávek. Femme fatale a sexsymbol 70. let vešla do povědomí také soužitím s velkou osobností Francie - šansoniérem a bouřlivákem Sergem Gainsbourgem.

„Protože ztělesňovala svobodu, protože zpívala nejkrásnější slova našeho jazyka, byla Jane Birkinová francouzskou ikonou,“ napsal na Twitter francouzský prezident Emmanuel Macron.

Narodila se v Londýně v roce 1946, do Francie se přestěhovala na konci 60. let. Ve francouzštině si vždy zachovávala svůj britský přízvuk, díky čemuž šlo její hlas snadno poznat, píše Le Parisen. Ve Francii byla oblíbená i díky své vřelé povaze a odhodlání bojovat za práva žen a lidí z komunity LGBT+. Šarmantní herečka se věnovala i charitativním projektům. Spolupracovala s organizací Amnesty International v rámci boje proti AIDS a v kampani za práva imigrantů. Cestovala po světě a pracovala s dětmi. Mimo jiné byla i veřejnou zastánkyní demokracie v Barmě.

„Její odchod je tak smutný. Byla úžasná,“ uvedla v rozhovoru na stanici BFM TV bývalá francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelotová.

Úspěšná herečka i zpěvačka. Zpívala i v Praze

Kariéru zahájila v roce 1966 jako jedna z modelek ve slavném snímku Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky později Birkinová přesídlila do Francie, kde se při natáčení filmu Slogan seznámila se svým pozdějším manželem, zpěvákem, skladatelem, textařem a hercem Gainsbourgem. V roce 1969 dvojice vydala svůj nejslavnější a kvůli otevřenému sexuálnímu podtextu i velmi kontroverzně přijatý hit Je t’aime, moi non plus.

I když je u veřejnosti zapsána spíše jako herečka, která pracovala s takovými veličinami, jakými jsou režiséři Jacques Rivette (snímky Láska při zemi a Krásná hašteřilka) nebo Patrice Chéreau, respekt kritiky si získala i za mikrofonem.

Spolupracovala s řadou hudebníků různých žánrů, mezi nimiž jsou například Bryan Ferry, frontman kapely Placebo Brian Molko, Manu Chao, Yann Tiersen, Goran Bregović nebo Beth Gibbonsová z Portishead. Vydala 14 studiových hudebních alb.

Birkinová si také zahrála mimo jiné ve filmových adaptacích knih Agathy Christie Smrt na Nilu a Zlo pod sluncem. Vyzkoušela si také režii, natočila například film Krabice (Boxes) z roku 2006.

V roce 2008 měla zpěvačka koncert také v Praze. „Byl to pro mě vzrušující zážitek. K Praze mám zvláštní vztah hlavně proto, že jsem ji navštívila s mou matkou rok předtím, než zemřela. Moc se jí tu líbilo, já tu natáčela videoklip a ona pozorovala město, nemohla se na tu krásu vynadívat. Strávila tak celou noc,“ řekla tehdy.

Jedna z dcer Birkinové jde v jejích šlépějích

V roce 1984 byla po Birkinové pojmenována kabelka francouzské společnosti Hermès (takzvaná Birkin bag), která se prodává v několika různých provedeních. Velmi žádaný módní doplněk stojí tisíce dolarů a zájemkyně o „birkinku“ na ni v pořadníku čekají i roky.

S Gainsbourgem, potomkem ruské židovské rodiny, tvořila Birkinová slavný pár své doby. Žili spolu 12 let. Jejich dcera Charlotte jde zcela ve stopách rodičů. Proslavila se zejména účinkováním ve filmech Larse von Triera - Antikrist (za svůj výkon získala Zlatou palmu na festivalu v Cannes), Melancholia či Nymfomanka.

Z manželství s britským skladatelem filmové hudby Johnem Barrym, který tvořil hlavně pro snímky o Jamesi Bondovi, měla Birkinová dceru Kate. Už jako malou ji však začal vychovávat Gainsbourg. Pozdější módní fotografka zemřela v roce 2013 po pádu z okna svého pařížského bytu, bylo jí 46 let. Třetí dcerou Birkinové je pak modelka, herečka a zpěvačka Lou Doillonová, která se jí narodila ze vztahu s francouzským režisérem Jacquesem Doillonem.

Birkinová měla v posledních letech problémy se srdcem, v roce 2021 prodělala mrtvici. V důsledku toho zrušila několik koncertů.

Slavný duet Sergeho Gainsbourga s Jane Birkinovou „Je t'aime... moi non plus", prokládaný jejími orgastickými vzdechy, se nesměl hrát v několika zemích