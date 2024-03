Trio, jež je opravdu Grande. Mezinárodní jazz-funk-rocková fúze zazní v Brně i v Praze

Není náhoda, že Trio Grande zahraje na dvou bezpochyby nejpodstatnějších místech pro prezentaci špičkového zahraničního jazzu v České republice: v úterý 26. března v rámci průběžné jarní přehlídky JazzFestBrno – konkrétně v dokonalou atmosférou vládnoucím prostoru Cabaret des Péchés a o den později v už patnáct let zavedeném pražském Jazz Docku, kde si každý měsíc kromě domácí špičky předávají pódium skutečné hvězdy jazzového nebe. Přesně do těchto prostor se svým renomé Trio Grande patří.

„Odvážné a příjemně nepředvídatelné. Je to mnohem víc než jen hvězdná session; jedná se o výjimečné spojení. Každý hráč přináší na desku svou jedinečnou vizi, ale společný součet je svěží a vzrušující,“ píše prestižní magazín Downbeat o debutovém albu tohoto all-stars projektu, vydaném koncem roku 2020.

Trio Grande vytvořilo autorskou fúzi mezi jazzem, funkem, rockem, ale třeba i karibskou hudbou. Bez zajímavosti není absence basového nástroje – nejhlubší tóny zde obstarával kytarista za pomoci elektronických efektů, takže výsledkem je mimořádně hutný souzvuk.

Muzikanti, kteří se v Triu Grande sešli, jsou mimořádně zkušení. V New Yorku domestikovaný izraelský rodák Gilad Hekselman hrál mimo jiné s Anat Cohenovou, Esperanzou Spaldingovou, Chrisem Potterem nebo Johnem Scofieldem a na kontě má desítku alb s vlastním autorským materiálem.

Rodilý Londýňan Will Vinson, který se s kolegou Hekselmanem setkal po svém přestěhování do New Yorku, je mj. stálým členem kapely Gonzala Rubalcaby a v jeho vlastních skupinách, s nimiž natočil šest autorských alb, hráli tak významní muzikanti jako Lage Lund, Jeff Ballard, Aaron Parks, Kurt Rosenwinkel nebo Shai Maestro.

Zakládajícím bubeníkem pak byla skutečná hvězda tohoto nástroje Antonio Sánchez, spoluhráč Pata Methenyho či Chicka Corey a v neposlední řadě autor hudby ke čtyřoscarovému filmu Birdman (2014).

Trio Grande 26. března – Brno, Cabaret des Péchés

27. března – Praha, Jazz Dock

Po první, řekněme „sánchezovské“ etapě, jež sice natočila brilantní album, ale kvůli covidu nikdy nevystoupila naživo, se na bubenickém postu objevil americký bubeník (ve skutečnosti ovšem obdivuhodný multiinstrumentalista) Nate Wood.

Člen skupiny Kneebody a alespoň občasný spoluhráč zajímavého spektra hvězd od George Harrisona přes Stinga až po Tigrana Hamasyana či Donnyho McCaslina má v portfoliu čtyři sólová autorská alba.

Aktuálně oživuje koncerty Tria Grande svojí neuvěřitelnou technikou, díky níž je schopen v některých momentech vystoupení zároveň obstarat bicí i baskytaru.

Vzhledem k tomu, že Will Vinson kromě saxofonu ovládá i klávesy a Gilad Hekselman zvuk svého nástroje barví širokým spektrem přídavných efektů, Trio Grande je schopno na pódiu vytvořit nadstandardně bohatý sound, daleko přesahující obvyklé možnosti jazzového tria. Tak neortodoxní přístup k hudební materii rozhodně stojí za zvýšenou pozornost.