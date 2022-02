Obnovení Jethro Tull nabízejí novým albem současnou paralelu k více než půl století starému legendárnímu albu

Jak muzikantským obsazením, tak stylem. Ovšem není na tom nic špatného, konec konců se vlastní „ochranné známky“ nikdy zbavovat nemusel.

Na zmíněných sólových deskách Anderson vyšel z koncepce alba Thick As A Brick z katalogu Jethro Tull (1972). Novinka The Zealot Gene zase polemikou s křesťanským dogmatismem odkazuje k titulu Aqualung (1971). V tématech písní se autor odpíchl od konkrétních pasáží v Bibli, i když „někdy nebude zcela zřejmé, jaké to jsou“.

Proč se vrátil k polemice s některými dogmaty, tentokrát třeba s „oprávněností“ zničení Sodomy, vysvětlil Anderson s ironií sobě vlastní: „Ačkoliv mám slabost pro pompu a pohádková vyprávění Svaté knihy, stále cítím, že je třeba pochybovat a vytvářet k jejím textům nesvaté paralely. V pozadí těch kapitol je dobro, zlo i vyložená ošklivost, ačkoliv přerušovaná glorifikací prvků lásky, respektu a něžnosti, zvláště v Novém zákoně.“

Rád sedím na plotě

Andersonova inspirace biblickými příběhy má samozřejmě jiný důvod než zkoumání věrouky. Ony „pochyby a nesvaté paralely“ se vlastně netýkají víry samotné, spíš mají provokovat k přemýšlení o dnešní realitě. Autor repertoáru Jethro Tull prostě disponuje darem brilantní práce s archetypy. Darem vlastním všem dobrým básníkům, sugestivně se vyjadřovat prostřednictvím obecně známých příběhů. Jde o tvůrčí metodu běžnou a věčnou, nicméně dokonale funkční, vyvolávající bohaté asociace.

Na půdorysu tragické historie zélótů se Anderson v titulní skladbě The Zealot Gene pouští do strůjců rozpolcenosti současného světa: „Populista s temnou naléhavostí kupčí s nenávistí / kterou xenofobní panikáři servírují na talíři / aby zkrotili mučivý hlad a ukojili touhu otroků po ideologii / a umírněnost je pod drnem. Neseme si zélótské geny / musíme být napravo nebo nalevo, nikdy mezi / varujme se zélótských genů / otevřeného ohně u sudu s benzinem,“ zpívá s patřičnou hořkostí a naléhavostí.

JETHRO TULL: THE ZEALOT GENE vyd. InsideOut, 2022

Anderson se netají, že citovanou písní mířil na Donalda Trumpa. Skladby totiž začal psát v roce 2017 a se spoluhráči je téměř dotočil o tři roky později. Finální práce se opozdily kvůli pandemii a Andersonově pocitu „hněvu a zoufalství nad tím, že nám byl ukraden profesionální život“.

Sám o sobě pak Anderson prohlásil, s výzvou ke smířlivosti, že je rád právě „mezi“ a nechce se rozhodovat mezi „skokem napravo či nalevo“: „Umění přece má právo na šťouravé otázky. V časech Shakespearových i ve vyhroceném světě sociálních sítí musí existovat místo pro komentář. Já jsem profesionál v sezení na plotě, odkud si užívám dobrý výhled na obě strany.“

Další mrazivé podobenství v písni Mrs. Tibbets vystavěl Anderson na Lotovi („možná kdyby se zastavil a stál za svou zemí“) a „malém chlapci paní Tibbetsové“. Tedy pilotovi letadla pojmenovaného po mamince Enola Gay, mířícího s nákladem přezdívaným „chlapeček“ na Hirošimu. Odkaz k současnému strašení zbraněmi netřeba zdůrazňovat. Anderson ovšem nezavalil posluchače jen varovnými vizemi. Pouští se i do kusů pozitivních, třeba do milostné Shoshana Sleeping, kde se mu biblická Zuzana proměňuje v opěvovanou živoucí ženu.

Album The Zealot Gene natočili sehraní hudebníci, kteří s Andersonem spolupracují už dlouho a s pochopením věci, i když mezi nimi není žádný opravdový „pamětník“. Poslední koncertní sestavu Jethro Tull z let 2007 až 2012 zažili pouze klávesista a akordeonista John O’Harra s baskytaristou Davidem Goodierem, kteří poté plynule přešli do Pištcova doprovodného bandu. Důležitý post kytaristy zastal německý hráč Florian Opahle, který hrál se sólovým Andersonem od roku 2003 a odešel z obnovených Tull až po dotočení základů alba (loni ho nahradil Joe Parrish).

Z uměleckého hlediska je ovšem jedno, jestli Ian Anderson vydává svoje písně pod vlastním jménem, nebo pod hlavičkou Jethro Tull, a jaké muzikanty si vybere za spoluhráče. Důležitější je fakt, že má stále co říci a zapískat.