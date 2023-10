Jiřina Bohdalová na doporučení lékaře ukončila divadelní kariéru. Po 66 letech

Tento týden jsme navštívili Jiřinu Bohdalovou - u příležitosti ukončení její divadelní kariéry. Do Divadla Na Jezerce nastoupila 3. října 2005 a teď na doporučení primáře Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce s aktivním hraním v divadle končí - a zase 3. října. Jak symbolické. Přesto to nebylo ani trochu smutné loučení, ale naopak celé odpoledne jsme prosmáli při vzpomínkách na osmnáct let naší divadelní spolupráce. Probrali jsme absolutně všechno, co se za poslední...ch dvacet let v divadle stalo. Vesele i vážně. Ale spíše vesele. Ukázala nám také fotky v bílé paruce - z filmu, který v létě točila s Jiřím Strachem. Tak si to představte! Jiřině je 92 let a každý den jí v maskérně museli dvě hodiny líčit, aby vypadala jako stará babička! Jak říkám, neuvěřitelný přírodní úkaz. Jiřino, přeji hodně zdraví a ještě mnoho skvělých rolí ve filmu nebo v televizi. Vím, že je divadlo nesrovnatelně náročnější. Proto tohle rozhodnutí plně chápu. A těším se na setkání při premiérách v Divadle Na Jezerce. Díky za všechno dobré, co jsme společně v divadle zažili. Nebylo toho málo. ❤️ Jan Hrušínský