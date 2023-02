Kladenský děti květin. Zrní klipem Dráha ohlašuje novou desku

Na nové desce skupina Zrní zužitkovala všechny své dosavadní zkušenosti a opřeli se o základní esenci kapely: sílu více než dvacetiletého přátelství. „Vrátili jsme se zpátky někam tam, kde jsme začínali, když jsme kapelu zakládali. Tehdy to byla čirá euforie z hraní a z kamarádství, touha skládat veselý hipísácký písničky, šířit radost ze života. Kladenský děti květin. A to je duch i tohohle alba,“ říká frontman kapely Honza Unger.

Píseň Dráha je pak patrně nejveselejší skladbou Zrní vůbec. Inspirací pro ni byl výjev z Mélièsovy Cesty na měsíc, filmového Basquiata v kartónové krabici, myšlenky na Apollo 13 i ping pong ve stodole u Ungerů. Režisér a tvůrce klipu Jakub Čermák ji zpracoval jako radostnou cestu hudebníků kapelní dodávkou.

„S klukama nás, myslím, roky pojí pocit, že člověk může bejt divokej a přitom něžnej, velkodušnej a patetickej a přitom drzej spratek, křehounkej a přitom pevnej jako skála. Po natáčení jsme se u smažáku vášnivě dohadovali, jestli teda jsme už boomeři, zoomeři nebo humři a zda vůbec takový horizontální dělení na generace dává smysl,“ uvádí Jakub Čermák.

A dodává: „Možná jde v našem společnym případě spíš o generaci vertikální, která se objevuje znova a znova a prostupuje všemi věky napříč: generace vděčná za život, vášnivě zvědavá a navzdory různejm únavám a melancholiím odhodlaná k radosti. Tenhle životní pocit se do klipu pokusit nějak vtisknout.“

Kapela Zrní chtěla desku Široko daleko už od počátku zvládnout sama, nahrávat co nejvíc naživo a užívat si ryzí kapelní energii v základním nástrojovém obsazení. „Bylo nutný to fakt dobře aranžersky postavit a taky sakra líp hrát. A tak hrajem sakra líp! Prioritou pro nás bylo, aby písničky co nejlíp fungovaly. Odvaha nestavět album na hledání novýho zvuku, ale dovolit si hrát funkčně. Sloužit písničce. Postavit to na řemeslu, ve kterým jsme nikdy nebyli nějaký extratřídy, a tim se svym způsobem obnažit,“ doplňuje Unger.

Texty tentokrát poprvé vznikaly dřív než hudba, více svobodně a s lehkostí, která se přenesla i na hudbu. „Oproti předešlým deskám záměrně nic neřešíme. Intuice, radost, surfování na vlně, žádná přílišná rozumová cenzura. Texty jsou zenový, o pomíjivosti, o blbostech a dost o lásce, která tam někde po odstranění rozumu evidentně neustále číhá. Po minulý desce, která se víc obracela ven, jsem teď cítil, že se chci vrátit k sobě. Z velkýho světa zase k tomu malýmu, osobnímu,“ uzavírá Unger.

Album Široko daleko vychází ve vlastním nákladu kapely 17. února 2023. Všech dvanáct skladeb přímo ve zkušebně Zrní se svým mobilním studiem nahrál Ondřej Ježek, který album následně ve studiu Jámor také zprodukoval a smíchal. Mastering měl na starosti Tomáš „Gaex“ Karásek.