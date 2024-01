Se Springsteenem v čele. Jaké kulturní události nás letos čekají?

Následující přehled je skutečně je úzkým výběrem toho v tuto chvíli oznámeného a nejpozoruhodnějšího.

Před závorku vytkněme datum 28. května. Tehdy se totiž na pražském Letišti Letňany naplní dlouholeté čekání českých fanoušků na amerického rockera Bruce Springsteena. Jedna z největších stále aktivních rockových hvězd koncertovala v Česku zatím jen dvakrát, poprvé netypicky v akustickém „posazu“ v roce 1997 v Kongresovém centru, podruhé s plnokrevným obsazením E Street Bandu a v typické více než tříhodinové přehlídce písní z celé kariéry v roce 2012 na stadionu v Edenu. Koncert v roce 2024 bude nejspíš podobně postavený, nejspíš upgradovaný nejnovějšími kousky. Springsteenův koncert v tuto chvíli vypadá na skutečný koncertní highlight nadcházejícího roku.

Pop i metal

Čekání na Springsteena ovšem posluchačům populární hudby a rocku zpříjemní řada jiných koncertů. Praha se v první polovině roku 2024 opět stane křižovatkou, na které se budou potkávat hvězdy různých hudebních stylů a generací. Prvními velkými akcemi roku bezesporu budou dva koncertyDepeche Mode, kteří 22. a 24. února zahrají v O2 areně program z alba Memento Mori a starší hity v podobném sledu jako v roce 2023 na letňanském letišti – a ten koncert byl vynikající.

Fanoušci tvrdších hudebních stylů si přijdou na své 19. března v O2 areně, kde se na jednom pódiu vystřídají opravdové legendy heavy metalu a hard rocku: Judas Priest, Saxon a Uriah Heep. A posluchači tvrdé hudby, ale i některých odrůd elektroniky, obdivovatelé velkých pódiových show i ti, kdo prostě mají rádi slavné kapely bez ohledu na styl, si dají dostaveníčko hned dva dny po sobě, 11. a 12. května, na pražském Letišti Letňany, aby si opět poslechli německé Rammstein a podívali se na jejich ohňovou show.

Už dávno naštěstí neplatí, že velké hvězdy jsou k vidění jen v Praze, živo po této stránce bude i mimo hlavní město. Například už 15. února zahraje hned dva koncerty po sobě, odpolední a večerní, v brněnském Sono Centru největší hráč na banjo a příkladný křížitel hudebních stylů Béla Fleck a 13. dubna na témže místě zazpívá aktuální držitelka Grammy v kategorii Objev roku Samara Joy. Brno bude v témže měsíci, konkrétně 18. dubna, hostit ve Winning Group Areně také show brilantního kytaristy Guns N’ Roses se sáhodlouhým názvem Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. Na tvrdší rockovou strunku zahraje také 17. června v pardubické Enteria Areně legendární zpěvák a milovník hororů Alice Cooper. Fanouškům inteligentního popu se jistě hned tak neoposlouchají Stingovy hity, a tak uvítají, že je opět přiveze do Česka, tentokrát 4. června do plzeňského amfiteátru Lochotín.

Festivaly opět jedou

Alespoň část svých trumfů vyložily i největší české letní festivaly. Hradecký Rock for People (12. – 15. června) před vánočními svátky skutečně sázel jedno z velkých jmen za druhým, mezi headlinery jsou například The Prodigy, The Offspring, Bring Me The Horizon, Yungblud, Enter Shikari, Body Count feat. Ice-T, Avril Lavigne nebo Bombay Bicycle Club.

Postupně svůj program zveřejňují také Colours of Ostrava (17. – 20. července) a je zjevné, že i v roce 2024 bude na nich co poslouchat, ba i objevovat. Mezi zatím ohlášenými největšími jmény jsou prozatím Lenny Kravitz, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Tangerine Dream, Bat For Lashes nebo Gogol Bordello.

Festival Metronome Prague (20. – 22. června) zatím patrně svoje hlavní taháky tají, nicméně už v tuto chvíli láká například na Kosheen, Milky Chance nebo Meute a hodně zájemců beze vší pochyby přiláká i opulentní oslava sedmdesátin domácí rockové legendy Michaela Kocába.