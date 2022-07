Chci mír. Štve mě, že miliony lidí trpí kvůli nenasytnosti lidí tam nahoře, říká zpěvačka LP

Rozhovor

Původně psala písně pro jiné zpěvačky, sama se proslavila v roce 2016 obrovským hitem Lost on You. U nás vyprodala několik koncertů a ohromný úspěch slavila v roce 2017 na festivalu Colours of Ostrava. Letos se americká zpěvačka s italskými kořeny Laura Pergolizzi, známá jako LP, do ostravských Dolních Vítkovic vrací se svým aktuálním albem Churches.