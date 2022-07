Pestré menu ostravských Colours. Umělci z celého světa a více než dvě stě řečníků

V rámci diskusního fóra Meltingpot je doplní více než dvě stě řečníků, nebudou samozřejmě chybět ani divadelní představení a filmové projekce.

Ze všech koutů světa

Mezi hlavními hvězdami programu jsou kapely The Killers, Twenty One Pilots, Franz Ferdinand, Kings of Convenience, elektronický hudebník a DJ Martin Garrix nebo zpěvačka LP.

Colours of Ostrava jsou ovšem unikátní zejména tím, že kromě těchto světových hvězd, putujících od festivalu k festivalu, nabízí velice bohatý program, ve kterém představují jména určená hudebním fajnšmekrům, byť jsou v rámci svých žánrů velmi proslulá, případně takové umělce, kteří na svoji hvězdnou hodinu teprve čekají a festivalové publikum tak má šanci je zachytit na začátku velké kariéry.

Elektronickou hudební scénu budou na letošních Colours of Ostrava zastupovat například Axel Thesleff, Dardelica, Darkstar, Darzack, Eelke Kleijn, Gioli & Assia nebo Giorgia Angiuli.

Bohaté zastoupení na Colours of Ostrava má tradičně africká hudba, kterou bude letos zastupovat jedna z jejích největších osobností, zpěvačka Fatoumata Diawara z Mali, dále mezinárodní projekt Fofoulah, egyptský soubor Mazaher či Lova Lova z Konga. Mimoafrickou world music budou reprezentovat třeba Anna RF z Izraele, nizozemští Bazzookas, Marina Satti z Řecka, OMIRI z Portugalska, Rodrigo Cuevas ze Španělska, jihokorejští The Tune, estonští Puuluup či skotští Talisk.

Fanoušci jazzu by si neměli nechat ujít koncert fenomenální japonské klavíristky Hiromi se smyčcovým kvartetem – toto vystoupení na jaře na JazzFestu v Brně patřilo k velkým zážitkům letošního roku. Bluesová scéna najde své prvotřídní reprezentanty v steelkytaristovi Rooseveltu Collierovi a hlavně v u nás enormně populárním sesterském duu Larkin Poe. Pro příznivce rapu zahraje na Colours of Ostrava jedna z jeho největších současných ženských hvězd Princess Nokia z New Yorku.





Pečlivým výběrem prošla samozřejmě i česká scéna. Mezi jejími zástupci na programu jsou například 7krát3, Bára Zmeková, Beata Hlavenková s Kapelou snů, Hrubá Hudba, Jan Fic, Kapitán Demo či Markéta Irglová. Čeští i světoví alternativní hudebníci obsadí scénu dramaturgovanou redakcí časopisu Full Moon.

Mluvící hosté

Diskusní fórum Meltingpot představuje osobnosti ze všemožných oborů lidské činnosti. Vedle „Ledového muže“ Wima Hofa se tak představí například bývalý bhútánský premiér Tshering Tobgay, vedle „Tarantina dokumentárního filmu“ Vincenta Moona česká jaderná fyzička Dana Drábová, vedle představeného buddhistického kláštera ve Skotsku Lamy Yeshe Rimpoche neurochirurg Vladimír Beneš.