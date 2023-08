Zemřel americký herec Mark Margolis, zářil v seriálu Perníkový táta

Herec Mark Margolis v seriálu Better Call Saul foto: Profimedia.cz

Ve věku 83 let zemřel americký herec Mark Margolis, známý ze seriálu Perníkový táta nebo z filmu Zjizvená tvář. O smrti informoval deník The Guardian s odkazem na jeho agenta. Podle něj Margolis zesnul po boku syna a ženy v nemocnici Mount Sinai v New Yorku po krátké nemoci.