Koncert Horáček GEN XYZ propojí nový cirkus a písně s Horáčkovými texty

Scénický koncert se poprvé odehraje 19. dubna do šapitó Azyl78 na Výstavišti Praha v režii Rostislava Nováka ml. se souborem Cirk La Putyka.

Těšit se ale můžete i na známé tváře - na koncertě vystoupí také Jan Cina, Rozálie Havelková, Katarzia, Bára Poláková, Albert Romanutti, Ondřej Ruml, Naďa Válová nebo Vladimir 518 v doprovodu kapely CLPBND pod vedením Davida Hlaváče a Jana Balcara.

„Tvorba Michala Horáčka, to jsou pro mě slova a texty, které mají vedle obrovské poetické síly šanci spojovat. Což je důležité zvlášť v této době, kdy lidi tyto věci dost často naopak rozdělují. V představení tak spojíme generace - proto GEN XYZ - i osobnosti z různých žánrů,“ vysvětluje na režisér Rostislav Novák ml. A dodává: „Výsledná podoba, to zda půjde o poetický koncert, nový cirkus, kabaret nebo tanec, se ale těžko popisuje slovy. Je lepší to zažít společně s námi.“