Kundera chtěl badatelské centrum pro širokou veřejnost, říká ředitel „jeho“ knihovny

Lidovky.cz: Promítne se nějak smrt Milana Kundery do fungování jeho knihovny?

Když jsme už dříve s manželi Kunderovými v Paříži přemýšleli, jak by měla fungovat Knihovna Milana Kundery, byl základní rámec její činnosti jasně dán. Měla by být badatelským centrem, prostorem, kde se s Kunderovým dílem může potkávat široká veřejnost, a měla by být i kulturní institucí, která nabídne program, jenž bude tematizovat Kunderův myšlenkový odkaz.

To zůstává v platnosti nadále. Shodou okolnost máme příští týden první společné zasedání programové rady Knihovny Milana Kundery. Spolu s jejími členy, mezi které patří například Adam Thirlwell, Florence Noiville, Juergen Boos, Teresa Cremisi, Alexis Dutertre, Martin Glaser nebo Yasmina Reza, budeme uvažovat o programu na rok 2024. Už letos na podzim ale nabídneme několik setkání, naše pozvání přijali Jiří Přibáň a Robert Menasse. Chci si také s radou povídat o možnostech další činností Knihovny Milana Kundery. Vše je tedy v tomto smyslu ještě otevřené...