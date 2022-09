Divadlo Bez zábradlí sází na Okupaci a komedii Milión s Hynkem Čermákem

Neotřelá komedie zaujala dva vynikající herce - Hynka Čermáka a Vladimíra Polívku, kteří spolu odehráli několik sezon v Dejvickém divadle.

„Jednou mi kamarád vyprávěl příběh, který se skutečně odehrál a v základních podobách nastínil situaci setkání světa peněz a umění, jež připomíná tu ze hry Milión. Moc se mi ta historka líbila a dlouho jsem ji nosil v hlavě. Na jaře roku 2020 přišla první vlna covidu. Když jsem po pár měsících konečně odvedl děti do školy a do školky, lehl jsem si doma na gauč a napsal Milión asi během tří týdnů. Ani nevím jak. Zkrátka jsem začal psát a pak jsem najednou věděl, že je to hotové,“ vysvětluje autor a režisér hry Vilém Dubnička.

„Divadlo Bez zábradlí nás vzalo pod svá křídla a my věříme, že tam Milión poletí. Je to bezvadný prostor, kam komedie tohoto typu patří a daří se jí tam. Jsme rádi, že jsme součástí nové tváře divadla. Já sám jsem v Divadle Bez zábradlí několik let účinkoval v hostující inscenaci S tvojí dcerou ne, a tak jsem v tom divadle trochu jako doma. Jsem rád, že se tam můžu vrátit s naším Miliónem,“ dodává autor hry.

Okupace v divadle

Divadlo také na listopad připravuje dramatizaci filmu Okupace, oceněného čtyřmi Cenami české filmové kritiky a třemi cenami Český lev. Autorem jevištní adaptace je dramatik a scénárista Kryštof Pavelka, režie inscenace se ujal Adam Skala. Inscenace je zasazena do prostředí oblastního divadla za dob normalizace, kam uprostřed divadelní zkoušky vtrhne opilý ruský důstojník s kanystrem benzínu a chutí se bavit.

„Základní dramatický oblouk scénáře, který pojednává o jednom hodně divokém večeru v oblastním divadle, kde za hluboké normalizace probíhá noční zkouška Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, jsme ponechali. Ale oproti filmové předloze jsme výrazně posílili linku ironického, sarkastického pohledu nejen na komunitu divadelníků, ale i poválečné dějiny Česka vůbec. Oproti filmovému scénáři jsme také posílili roli Milady, jedinou ženskou roli, kterou v našem nastudování ztvární mladá herečka Sara Sandeva. Pro diváky připravujeme v Divadle Bez zábradlí vtipnou, místy dost nekorektní a ve finále doufáme i mrazivou inscenaci,“ říká autor adaptace Kryštof Pavelka.