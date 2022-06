Na letošní Blues Alive přijedou Sugaray Rayford, Ana Popović nebo Popa Chubby

Festival speciálním blokem za účasti amerických hvězd připomene letošní desáté výročí úmrtí zpěvačky Etty James. 26. ročník Blues Alive se odehraje v šumperském Domě kultury a několika dalších scénách 17. - 19. listopadu 2022. Od 1. června přichází do prodeje v síti GoOut poslední vlna festivalových permanentek.

Bezprostředně po skončení pětadvacátého ročníku Blues Alive v listopadu loňského roku oznámili pořadatelé první z hlavních jmen letošního ročníku. Byli jimi americká kytaristka srbského původu Ana Popović, která je vítězkou návštěvnické ankety o nejoblíbenějšího účinkujícího za první čtvrtstoletí konání šumperského festivalu, a newyorská kytarová hvězda Popa Chubby. V dalších měsících na soupisce přibyli například mladičká texaská kytaristka Ally Venable, fenomenální americký harmonikář a zpěvák Dustin Arbuckle s kapelou The Damnations, švédští bluesrockeři Black River Delta nebo stále známější francouzské trio Muddy Gurdy experimentující se zvukem středověké niněry v kontextu mississippsky temného bluesového soundu.

„Neméně zajímavá jsou i nová jména na festivalovém programu, který má ambici opět posunout úroveň počtem účinkujících největšího středoevropského festivalu o další krůček dál,“ doplňuje dramaturg festivalu Ondřej Bezr. Největším novým jménem programu a největší hvězdou festivalu je bezesporu texaský rodák a současná špička soulbluesového zpěvu Sugaray Rayford, držitel tří prestižních cen Blues Music Awards a jeden z nemnoha, kteří se mohou pochlubit i nominací na Grammy (za předposlední album Somebody Save Me z roku 2019). Přiveze materiál z čerstvého alba In Too Deep, jež vyšlo letos v březnu. „Vysoce respektovaný umělec byl členem známé skupiny The Mannish Boys a spolupracoval s řadou slavných kolegů, například Kimem Wilsonem, Kidem Andersenem nebo Sugar Rayem Norciou,“ dodává Ondřej Bezr.

Dalším velkým jménem letošního ročníku bude Delvon Lamarr Organ Trio pod vedením nesmírně talentovaného skladatele a hráče na Hammondovy varhany, jenž dává kapele jméno. „Ten se skvěle doplňuje s kultovním kytaristou Jimmym Jamesem a skvělým bubeníkem Michaelem Duffym. Hudba tria pohybující se mezi rhythm’n’blues, jazzem, funky a rockem letos na jaře naprosto odvázala vyprodané brněnské Sono Centrum, kde trio koncertovalo jako jedna z hvězd JazzFestu Brno,“ líčí Ondřej Bezr.

Kytaristku a zpěvačku Carolyn Wonderland mnozí hudební fanoušci znají z kapely britské bluesové legendy Johna Mayalla, rodačka z texaského Houstonu je ale na sólové dráze už od začátku 90. let. Dokáže dostat do transu fanoušky texaského kytarového řádění, jako velmi nadaná autorka ovšem umí zaujmout i toho posluchače, který od blues nevyžaduje striktní dodržování pravidel. „Na posledním ročníku Blues Music Awards měla dvě želízka v ohni za poslední album Tempting Fate vydané na prestižní značce Alligator,“ říká Ondřej Bezr.

Neméně respektovanou postavou současné scény je teprve šestadvacetiletý rodák z Georgie Jontavious Willis, hvězda akustické countrybluesové školy, na přímé linii pokračovatel toho, v čem ve světovém kontextu vynikly osobnosti kalibru Taj Mahala a Keb’ Mo’. Oba hudební veteráni Willise přizvali roku 2017 jako hosta na své turné k úspěšnému společnému albu TajMo a o dva roky později Taj Mahal a Keb’ Mo’ produkovali Willisovo druhé a zatím poslední album Spectacular Class, jež bylo nominováno na Grammy 2020 v kategorii Nejlepší tradiční bluesové album.

Letos si připomínáme desáté výročí úmrtí jedné z největších zpěvaček soulu a blues Etty James. Speciální program k její poctě nazvaný Etta James Celebration připravil výkvět amerických a britských hudebníků a zpěvaček, který se na světovém turné zastaví také v Šumperku. „Kapelu tvoří mimo jiné naši staří známí z loňského ročníku, klávesista Bruce Katz a harmonikář Giles Robson. O interpretaci tak slavných hitů, jako jsou At Last, I’d Rather Go Blind, A Sunday Kind of Love nebo Stormy Weather, se podělí zpěvačky Dana Gillespie, Robbin „The Soul-Shaker“ Kapsalis, Alice Armstrong a Daria Biancardi,“ vysvětluje Ondřej Bezr.

Tradiční sobotní odpolední koncert bude letos věnován oslavám narozenin jedné z vůbec nejvýznamnějších osobností české hudební scény, zdaleka nejen bluesové: osmdesátinám Jana Spáleného. Oslavenec ve velkém sále Domu kultury zahraje se svojí domovskou kapelou ASPM, ještě předtím ale v rámci programu Pocta Janu Spálenému zazpívají jeho písničky ve vlastních úpravách mnozí, někdy možná i trochu překvapiví interpreti, vesměs o jednu a více generací mladší.

Dění v Domě kultury vždy v podvečer zahájí ve foyer, jak je zavedeným zvykem, jedna z kapel, postoupivších z letošního ročníku vyhledávacího festivalu Blues Aperitiv (Dazed and Confused, Black Pin, Steven’s), následovat bude blok loňských vítězů na hlavní scéně (The Peanuts, Levi, The Turtev Brothers). Rušno bude i na dalších festivalových scénách. V šumperském H-clubu zahraje mimo jiné italské akustické duo Max & Veronica, páteční program v Klášterním kostele bude patřit Martině Trchové, Justinu Lavashovi a Philu Shoenfeltovi s Davidem Babkou. Nebude chybět ani tradiční sobotní dopolední projekce v kině Oko, na programu bude skvělý životopisný snímek o Arethe Franklin s názvem Respect. Knihovna T. G. Masaryka bude hostit přední bluesové odborníky s jejich besedami a poslechovými pořady.

Poslední vlna celofestivalových permanentek je v prodeji od 1. června 2022 za cenu 2300 Kč. Jednodenní vstupenky budou v prodeji v omezeném množství od 1. září 2022. Cena jednodenních vstupenek bude 1400 korun.